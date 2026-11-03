У Києві люди вийшли на підтримку військових після подій у Петропавлівській Борщагівці (фото)

До сотні українців вийшли на Майдан Незалежності, щоб підтримати Сили оборони після нападу на військових та правоохоронців у Петропавлівській Борщагівці.

Учасниця акції: «Ми єдині, і нікому не дамо сумніватися в цьому»

У Києві на Майдані Незалежності зібралося близько сотні людей, щоб висловити підтримку українським військовим. Акція відбулася на тлі нещодавнього інциденту з нападом на захисників та правоохоронців у Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УП.

фото: Ірина Вірьовкіна

Учасники акції розгорнули великий синьо-жовтий плакат із написом «Я підтримую Сили оборони». Організаторами події виступили рідні та друзі військовослужбовців, а до ініціативи також долучилися бійці бригади «Азов».

Акція на підтримку військових на Майдані Незалежності фото: Ірина Вірьовкіна/УП

Захід тривав близько пів години, розпочавшись із виконання державного гімну та спільної молитви за Україну.

Учасники акції розгорнули великий синьо-жовтий плакат із написом «Я підтримую Сили оборони» фото: Ірина Вірьовкіна/УП

Одна з організаторок акції, жителька Маріуполя Юлія, зазначила, що зібрання організували спонтанно через обурення суспільною реакцією на інцидент: «Ми зібралися тут з ініціативи родичів, друзів, побратимів військовослужбовців – просто списалися за ніч, тому що багатьох обурило ставлення до військовослужбовців. Обурило, що з самого початку почала зʼявлятися неправдива інформація, і вже потім спростування. Ми побачили, як окремі особистості гуртуються проти Сил оборони».

Акція тривала близько пів години фото: Ірина Вірьовкіна/УП

фото: Ірина Вірьовкіна/УП

Дівчина також наголосила на важливості єдності та боротьби з ворожою пропагандою: «Сьогодні ми вийшли не за конкретний підрозділ. Тут зібралися патріоти, щоб показати, що на пʼятий рік повномасштабного вторгнення ми разом, ми протистоїмо російським ІПСО, які намагаються зробити все можливе, щоб розʼєднати українців в такі важливі моменти. Ми єдині, і нікому не дамо сумніватися в цьому».

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.