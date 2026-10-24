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США роками впливали на роботу Starlink, зокрема в Україні – Reuters

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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США роками впливали на роботу Starlink, зокрема в Україні – Reuters
Адміністрації Трампа й Байдена втручалися в роботу Starlink
фото: Getty images, AP

Адміністрації Байдена й Трампа неодноразово просили SpaceX вмикати або обмежувати супутниковий зв'язок у різних країнах

Американська влада використовувала можливості Starlink для підтримки союзників і протидії своїм противникам. Зокрема, Вашингтон намагався обмежити доступ до супутникового зв'язку бойовикам у Лівані та Ємені, водночас сприяючи його поширенню в Україні та Ірані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про раніше невідомі звернення до SpaceX журналістам розповіли шестеро колишніх високопосадовців американської адміністрації.

За президентства Байдена Вашингтон просив компанію обмежувати супутниковий зв'язок для бойовиків «Хезболли» в Лівані та хуситів у Ємені. Американська розвідка отримала інформацію, що ці угруповання користувалися терміналами Starlink, які потрапили до них через посередників.

Посадовці передавали SpaceX дані про відповідне обладнання та просили його заблокувати. За словами співрозмовників агентства, принаймні частину терміналів деактивували.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році адміністрація Байдена закликала SpaceX розширити доступ до Starlink для українських військових.

Американська влада також сприяла використанню супутникового інтернету в Ірані під час антиурядових протестів, які розпочалися після смерті Махси Аміні у вересні 2022 року. За словами одного з колишніх посадовців, Вашингтон допомагав доставляти термінали до країни.

Подібні звернення надходили й від адміністрації Трампа. Після американсько-ізраїльських ударів по Ірану у 2025 та 2026 роках представники Білого дому обговорювали з Маском можливість забезпечити протестувальників доступом до Starlink. Проте ані американська адміністрація, ані SpaceX публічно не підтвердили, чи були ці термінали активовані.

Розслідування Reuters з'явилося на тлі обмеження доступу українських військових до супутникових систем SpaceX. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що роботу Starshield – військової версії Starlink – навмисно обмежили. За його словами, це негативно вплинуло на застосування українських безпілотників.

Також знизилася швидкість роботи Starlink, який українські військові використовують для зв'язку та виконання оборонних завдань, зокрема під час протидії російським ракетним атакам.

Раніше видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що розпорядження про уповільнення Starshield надійшло з Білого дому. Адміністрація Трампа визнала факт обмежень, однак не підтвердила, хто саме віддав наказ.

Сам Трамп 23 жовтня заявив, що не обговорював із Маском проблеми супутникового зв'язку для України. Водночас він пообіцяв розв'язати проблему, якщо вона існує. Натомість Маск стверджує, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. За словами бізнесмена, рішення про обмеження швидкості та використання ухвалюють американські військові, а остаточна відповідальність лежить на президентові США.

За оцінкою Reuters, звернення адміністрацій Байдена й Трампа до Маска свідчать про безпрецедентну залежність американської зовнішньої політики від технологій приватної компанії. Нинішні обмеження для України також занепокоїли європейських посадовців. Деякі з них вважають, що Європа повинна розвивати власні військові супутникові системи, оскільки повноцінної альтернативи Starlink у короткостроковій перспективі немає.

Американський конгресмен-демократ Джейсон Кроу закликав пояснити причини обмежень і попередив про ризики надмірної залежності від SpaceX. «Необрані мільярдери та приватні корпорації не повинні вирішувати, що відповідає інтересам національної безпеки Америки», – наголосив він.

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Теги: Ілон Маск Дональд Трамп Джозеф Байден обмеження Вашингтон SpaceX військові Starlink США

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