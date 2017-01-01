60% російськомовних акаунтів Twitter є ботами, - НАТО

Дослідження під назвою Robotrolling базується на аналізі твітів, які стосувались НАТО у країнах Балтії та Польщі

60% усіх російськомовних облікових записів у соціальній мережі Twitter мають вигляд автоматизованих, тобто ботів. Про це йдеться у доповіді Центру передового досвіду НАТО з питань стратегічних комунікацій (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), базованого у Ризі дослідницького центру, який сприяє трансформації альянсу.



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Дослідження під назвою Robotrolling базується на аналізі твітів, які стосувались НАТО у країнах Балтії та Польщі

60% усіх російськомовних облікових записів у соціальній мережі Twitter мають вигляд автоматизованих, тобто ботів.

Про це йдеться у доповіді Центру передового досвіду НАТО з питань стратегічних комунікацій (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), базованого у Ризі дослідницького центру, який сприяє трансформації альянсу.

«Російськомовні боти створюють приблизно 70% усіх російських повідомлень про НАТО у країнах Балтії та Польщі. Загалом 60% активних російськомовних облікових записів мають вигляд автоматизованих. Для порівняння 39% англомовних облікових записів є ботами», - відзначає доповідь.

Дослідження під назвою Robotrolling відзначає, що його висновки базуються на аналізі твітів, які стосувались НАТО у країнах Балтії та Польщі.

«Ця добірка не є репрезентативною щодо Twitter загалом. Висновки можуть бути іншими у випадку інших медіа платформ», - зауважує доповідь.

Russian-language bots create roughly 70% of all Russian messages about #NATO in the Baltic States and Poland. Our #Robotrolling study reveals emerging trends https://t.co/a922m4yOAX — STRATCOMCOE (@STRATCOMCOE) 24 листопада 2017 р.

У дослідженні підкреслюється, що політичні сили активно використовують боти у соцмережах для маніпуляцій громадською думкою з питань регіональної геополітики.

«За нашими оцінками, на такі облікові записи припадає від 5 до 15 відсотків усієї активності щодо присутності НАТО у Латвії та Естонії з березня по липень 2017 року. Згенеровані ботами повідомлення мають відмінності залежно від того, на яку аудиторію вони націлені. Повідомлення, націлені на західного споживача, наголошують, що масштаби російських навчань менші за операції НАТО. Повідомлення, націлені на внутрішню аудиторію, рідко згадують російські навчання», - відзначає документ.

Джерело: Голос Америки