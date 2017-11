60% російськомовних акаунтів Twitter є ботами, - НАТО

Дослідження під назвою Robotrolling базується на аналізі твітів, які стосувались НАТО у країнах Балтії та Польщі

60% усіх російськомовних облікових записів у соціальній мережі Twitter мають вигляд автоматизованих, тобто ботів.

Про це йдеться у доповіді Центру передового досвіду НАТО з питань стратегічних комунікацій (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), базованого у Ризі дослідницького центру, який сприяє трансформації альянсу.

«Російськомовні боти створюють приблизно 70% усіх російських повідомлень про НАТО у країнах Балтії та Польщі. Загалом 60% активних російськомовних облікових записів мають вигляд автоматизованих. Для порівняння 39% англомовних облікових записів є ботами», - відзначає доповідь.

Дослідження під назвою Robotrolling відзначає, що його висновки базуються на аналізі твітів, які стосувались НАТО у країнах Балтії та Польщі.

«Ця добірка не є репрезентативною щодо Twitter загалом. Висновки можуть бути іншими у випадку інших медіа платформ», - зауважує доповідь.

