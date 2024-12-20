Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села

Гром зустрів на Харківщині однокласника, який на уроках вмикав гімн Росії

За словами військового, 2015 року родина його однкласника переїхала до Росії

Герой України, майор Євгеній Громадський із позивним Гром розповів про дивовижну пригоду на фронті. У інтерв'ю на каналі «Віддушівдушу» він розказав, що зустрів однокласника при зачистці села.

За словами Грома, його однокласник іще в 2014 році вмикав на уроках гімн Росії.

«Уявіть, військове містечко закритого типу, де всі один одного знають, одна військова частина. Усі в школі – це діти військовослужбовців цієї частини, учителі – дружини або батьки тих, хто в цій частині служать. Містечко – два на два кілометри. І тут чувак врубає гім Росії», – пригадує Євгеній Громадський.

За словами військового, 2015 року родина його однкласника переїхала до Росії, а сам він вступив до військового вишу.

Удруге довелося зустрітися під час повномасштабної війни на Харківщині. Гром разом із побратимами зачищав село. У одній із хат були окупанти, вони чинили збройний опір, тож бійці закинули туди кілька гранат. Коли росіян вдалося ліквідувати, Євгеній Громадський знайшов документи та зясував, що одним із убитих був той самий його однокласник-любитель гімну РФ.

«Його батя був замкомбрига, мама займала керівні посади радіотелефоністкою. Вони прожили у цьому містечку 15 років», – підсумував Гром.

Офіцер 13 бригади НГУ «Хартія» Євгеній Гром Громадський – військовий, який розпочав свій шлях у війні проти Росії у 2022 році на Харківщині, бувши курсантом Національної академії національної гвардії України. У березні 2022-го Гром командував взводом військ, які стримували російську колону на окружній дорозі Харкова. Тоді українським військовослужбовцям вдалося захистити місто. Євгеній – син полковника Олега Громадського, який теж воював на Харківщині, але загинув у бою проти росіян у березні 2022-го. Гром» продовжив справу батька та воював на різних ділянках фронту в складі 92-ї окремої механізованої бригади на посаді командира роти. За ефективне виконання завдань, зокрема – на Харківщині, він був відзначений найвищою державною нагородою – Герой України з врученням ордена «Золота зірка». Він мав тоді 21 рік, тож став наймолодшим Героєм в історії України.

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