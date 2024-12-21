Башар Асад отримав черговий удар: цього разу від своєї дружини

Асма Асад незадоволена умовами життя в Москві, тож вирішила кинути чоловіка та втекти до Лондона

Після падіння в Сирії режиму Башара Асада він втік до Росії із родиною. Втім повалення режиму повстанцями це не єдина трагедія одіозного лідера: дружина Асма Асад також завдала удару і вирішила розлучитись із ним. Про це пише NTV Haber

Асма Асад, яка народилася в Лондоні і вийшла заміж за Башара Асада у 2000 році, залишила свою кар'єру в банківській сфері та переїхала до Сирії. Повідомляється, що вона незадоволена умовами життя в Москві та подала заяву на розлучення, щоб мати можливість поїхати до Лондона.

За інформацією NTV Haber, Асма Асад, яка також є громадянкою Великої Британії, звернулася до російського суду з проханням про спеціальний дозвіл на виїзд із Москви. Хоча прохання про надання притулку поваленого лідера Башара Асада було прийняте Росією і навіть особисто Путіним, повідомляється, що він перебуває під суворим контролем з боку влади Москви, і йому суворо заборонено залишати столицю або брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Крім того, російська влада заморозила доступ Башара Асада до його майна. Це значно обмежує фінансові можливості та умови життя родини Асадів.

Нагадаємо, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

До слова, раніше Financial Times з посиланням на конфіденційні документи написала, що Центральний банк Сирії у 2018-2019 роках, коли Асад ще перебував при владі, відправив до Москви кілька літаків із готівкою. Уточнюється, що на борту було близько двох тонн купюр – доларів і євро, їхній еквівалент становив $250 млн.

Цікаво у сховищі Центробанку Сирії колишній президент країни Башар Асад після своєї втечі залишив майже 26 тонн золота.Зазначається, що у валютному еквіваленті вартість цього запасу становить $2,2 млрд.