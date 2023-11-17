Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни
В Албанії зростатиме кількість мігрантів
фото із відкритих джерел

Громадяни Албанії хвилюються через наплив мігрантів з Італії 

Нещодавно прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та її албанський колега Еді Рама уклали угоду, відповідно до якої в Албанії планується побудувати два центри для прийому біженців, які врятовані на морі. Але місцеві жителі від цього «не в захваті» і критикують ініціативу влади. Про це пише Euronews.

Рішення викликало полеміку – одні не згодні, інші вітають його. Кореспондент Euronews поговорив з жителями міста Шенгіні, за 75 км від Тирани, де планується розмістити один із центрів після набуття чинності угоди. Багато жителів не згодні з ініціативою прем'єр-міністра Албанії Еді Рами:

«Це принесе лише проблеми. Шенгіні – туристичний напрямок, який слід використати саме для цього». «Я абсолютно не згоден ні з прем'єр-міністром, ні з Джорджією Мелоні. Нехай Мелоні залишить їх у себе!», «Це погано! Скажіть Еді Рамі, щоб він не приводив сюди цих людей, а відправляв їх на південь. Можливо, він робить це спеціально, щоб туризм, наш туризм не зростав».

Але є й ті, хто ухвалює рішення албанського прем'єр-міністра. Одна з мешканок Шенгіні каже: «Це чудово. Я рада, що ми підписали цю угоду. І афганці, і африканці – добрі люди. Вони принесуть свою культуру. Плюс це створить нові робочі місця».

Перші центри для прийому біженців розмістять до 3000 осіб. Подавці документів на статус біженця будуть перебувати там, поки розглядається клопотання, після чого повернуться до Італії або будуть репатрійовані. Насамперед туди направлятимуть врятованих у Середземному морі мігрантів.

Противники ініціативи стверджують, що стежити за тим, чи дотримуються умови утримання в таборах, що знаходяться за межами ЄС, буде складно. І вони стануть справжніми «італійськими Гуантанамо».

Нагадаємо, Італія та Албанія узгодили міграційну угоду про розміщення біженців. Відповідно до неї в Албанії планується побудувати два центри для прийому біженців, які врятовані на морі. Керуватиме центрами італійська сторона, а розраховані вони загалом на три тисячі мігрантів. 

Втім, як у італійської, так і у албанської сторін є низка додаткових політичних мотивів, вважають журналісти. Офіційно, у такий спосіб уряд Італії намагається знизити кількість мігрантів, які прибувають до країни. Біженці, які перетинають сухопутний кордон, до цих центрів перенаправлятися не будуть.

Втім, це рішення уже встигли розкритикувати місцеві ЗМІ і знайти мінуси для Італії та для репутації самої Мелоні. Невідомо ще, чи вдасться Мелоні взагалі реалізувати цей план, – сумнівається туринська газета La Stampa.

Хоча прем'єр-міністр Еді Рама і наголосив, що Албанія дала згоду на угоду не з фінансових міркувань, він, напевно, розраховує на інші позитивні ефекти, – таке припущення висловлює міланська Corriere della Seraт: «Рама виграє від цієї угоди дуже і дуже багато – і щодо іміджу, і щодо зовнішньої та економічної політики. Італія – ​​найважливіший торговий партнер Тирани, частку бізнесу з нашими компаніями припадає 20 відсотків албанського ВВП. Йдеться про робочі місця, оплачувані послуги, а також інвестиції в інфраструктуру та енергетику».

Раніше італійський уряд, який очолює Джорджа Мелоні, збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції.

Читайте також: «Тяжкий тягар для економіки»: Італія розповіла, скільки грошей витрачає на мігрантів
Теги: міністр інвестиції Італія туризм послуги кордон біженці Албанія мігранти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ООН поскаржилася на дефіцит палива для місії у Газі. Ізраїль відреагував
ООН поскаржилася на дефіцит палива для місії у Газі. Ізраїль відреагував
25 жовтня, 03:58
За інформацією ЗМІ, 41-річний Нікулін, який є заслуженим тренером України замінить у міністерському кріслі Вадима Гутцайта
Стало відомо, хто може очолити Мінмолодьспорт замість Гутцайта
7 листопада, 21:16
Через незнання чеської мови складно пояснити симптоми та зрозуміти рекомендації лікаря
Як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії: роз'яснення
9 листопада, 10:52
Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю в Газі
Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі: яка причина
11 листопада, 04:46
Новостворений уряд Словаччини оголосив про розгортання боротьби з нелегальними мігрантами
Словаччина відправила війська до кордону з Угорщиною: причина
31 жовтня, 07:29
Джорджу Мелоні розіграли російські пранкери
Прем'єр-міністерка Італії стала жертвою російських пранкерів
1 листопада, 23:33
Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом
Правоохоронці знову проводять обшуки у Дубінського
13 листопада, 12:26
Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу – до 40%
Швейцарія спростить працевлаштування українських біженців
14 листопада, 14:26
Зранку на кордоні Словаччини в напрямку України перебувало близько 400 вантажівок
Прикордонники пояснили, чи приєднається Словаччина до блокади українського кордону
Вчора, 15:06

Соціум

Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни
Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни
Росія посилює ППО у низці регіонів країни
Росія посилює ППО у низці регіонів країни
На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)
На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)
Скандал у Німеччині. Путін платив західним журналістам за інтерв'ю?
Скандал у Німеччині. Путін платив західним журналістам за інтерв'ю?
ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для здоров'я
ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для здоров'я
Росія знімає фейкові сюжети про український контрнаступ
Росія знімає фейкові сюжети про український контрнаступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
20K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
9361
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
6926
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
6899
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5150
Українців бракує. Стало відомо, де Чехія шукатиме працівників

Новини

Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту