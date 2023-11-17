Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни

Громадяни Албанії хвилюються через наплив мігрантів з Італії

Нещодавно прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та її албанський колега Еді Рама уклали угоду, відповідно до якої в Албанії планується побудувати два центри для прийому біженців, які врятовані на морі. Але місцеві жителі від цього «не в захваті» і критикують ініціативу влади. Про це пише Euronews.

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Рішення викликало полеміку – одні не згодні, інші вітають його. Кореспондент Euronews поговорив з жителями міста Шенгіні, за 75 км від Тирани, де планується розмістити один із центрів після набуття чинності угоди. Багато жителів не згодні з ініціативою прем'єр-міністра Албанії Еді Рами:

«Це принесе лише проблеми. Шенгіні – туристичний напрямок, який слід використати саме для цього». «Я абсолютно не згоден ні з прем'єр-міністром, ні з Джорджією Мелоні. Нехай Мелоні залишить їх у себе!», «Це погано! Скажіть Еді Рамі, щоб він не приводив сюди цих людей, а відправляв їх на південь. Можливо, він робить це спеціально, щоб туризм, наш туризм не зростав».

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Але є й ті, хто ухвалює рішення албанського прем'єр-міністра. Одна з мешканок Шенгіні каже: «Це чудово. Я рада, що ми підписали цю угоду. І афганці, і африканці – добрі люди. Вони принесуть свою культуру. Плюс це створить нові робочі місця».

Перші центри для прийому біженців розмістять до 3000 осіб. Подавці документів на статус біженця будуть перебувати там, поки розглядається клопотання, після чого повернуться до Італії або будуть репатрійовані. Насамперед туди направлятимуть врятованих у Середземному морі мігрантів.

Противники ініціативи стверджують, що стежити за тим, чи дотримуються умови утримання в таборах, що знаходяться за межами ЄС, буде складно. І вони стануть справжніми «італійськими Гуантанамо».

Нагадаємо, Італія та Албанія узгодили міграційну угоду про розміщення біженців. Відповідно до неї в Албанії планується побудувати два центри для прийому біженців, які врятовані на морі. Керуватиме центрами італійська сторона, а розраховані вони загалом на три тисячі мігрантів.

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Втім, як у італійської, так і у албанської сторін є низка додаткових політичних мотивів, вважають журналісти. Офіційно, у такий спосіб уряд Італії намагається знизити кількість мігрантів, які прибувають до країни. Біженці, які перетинають сухопутний кордон, до цих центрів перенаправлятися не будуть.

Втім, це рішення уже встигли розкритикувати місцеві ЗМІ і знайти мінуси для Італії та для репутації самої Мелоні. Невідомо ще, чи вдасться Мелоні взагалі реалізувати цей план, – сумнівається туринська газета La Stampa.

Хоча прем'єр-міністр Еді Рама і наголосив, що Албанія дала згоду на угоду не з фінансових міркувань, він, напевно, розраховує на інші позитивні ефекти, – таке припущення висловлює міланська Corriere della Seraт: «Рама виграє від цієї угоди дуже і дуже багато – і щодо іміджу, і щодо зовнішньої та економічної політики. Італія – ​​найважливіший торговий партнер Тирани, частку бізнесу з нашими компаніями припадає 20 відсотків албанського ВВП. Йдеться про робочі місця, оплачувані послуги, а також інвестиції в інфраструктуру та енергетику».

Раніше італійський уряд, який очолює Джорджа Мелоні, збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції.