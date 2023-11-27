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Фінська компанія постачала РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій: розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінська компанія постачала РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій: розслідування
Офіс компанії HD-Parts у Ванта
фото: Yle

Основними продуктами, які експортувалися до Росії, були запчастини для шведських вантажівок Volvo і Scania

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, фінська компанія HD-Parts з Вантаа почала експортувати запчастини для вантажних автомобілів до Росії на мільйони євро. Про це повідомляє Yle.

Основними продуктами, які експортувалися до Росії, були запчастини для шведських вантажівок Volvo і Scania. HD-Parts отримує запасні частини для вантажівок безпосередньо з заводів у Китаї, Гонконгу, Тайвані та інших країнах.

Компанія стверджує, що не має жодних зв'язків зі шведськими автомобільними компаніями. Водночас, HD-Parts наполягає на тому, що не порушувала санкційні правила. Засновник і голова правління компанії, Лассе Ліндквіст, заявив, що всі відправлення в Росію перевірялися митницею та отримали затвердження. Він також підкреслив наявність всіх необхідних документів для цих відправлень. Тим не менш, за його словами, принаймні три чверті обороту HD-Parts припадають на російський експорт.

Видання додає, що митниця не стала коментувати випадок HD-Parts, проте уточнила, що проводять перевірки, коли в експортній декларації вказано продукцію, яка може потрапляти під санкції.

«Редакція MOT ознайомилася з переліком запчастин, які надходили в сусідню країну від HD-Parts, а також порівняла їх зі списком санкційних товарів. Найменування партій HD-Parts багато в чому відповідають товарам, що заборонені для ввезення в РФ. Це підтвердив і експерт із санкцій Ерленд Бйордведт, який на прохання Yle також проаналізував поставки фірми з Вантаа», – йдеться у повідомленні.

Бйордведт підсумовав, називаючи HD-Parts одним із найбільших постачальників запчастин для вантажівок у Росію серед західних країн.

Російська митниця повідомила, що з Фінляндії в Росію також вивозили вантажівки. Зокрема, під час війни в Росію було доставлено десяток вживаних вантажівок Scania і Volvo, а також напівпричепи інших марок. Ці транспортні засоби належали компанії Idän Liikenteenvälittys IL з Лаппеенранти. Загальна вартість цих поставок оцінювалася в сотні тисяч євро.

Генеральний директор Idän Liikenteenvälittys IL, Рісто Рііхімякі, зазначив, що їхня діяльність не суперечить санкціям, оскільки вони постачають машини в країни Середньої Азії.

Згідно з даними митниці станом на серпень, з Фінляндії до Казахстану та Киргизстану було експортовано майже 190 вантажівок. За 10 років з 2002 по 2020 цей показник становив лише шість вантажівок.

Професор, що спеціалізується на російській економіці, Карі Люхто вказує, що вантажівки мають велике значення на війні. Він зазначає, що вантажівки та запасні частини до них є важливими товарами подвійного призначення для Росії.

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Теги: росія машини вантажівки експорт санкції митниця

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