«Дружба» годує війну. Громадськість закликає припинити транзит російської нафти через Україну

Україна повинна зупинити транзит нафти з РФ – звернення ГО «Захист Держави»

Громадська організація «Захист Держави» публічно звертається до українського суспільства, народних депутатів та політичних фракцій із закликом негайно припинити транзит російської нафти через територію України. Йдеться про нафтопровід «Дружба», через який до Європи щодня постачається понад 250 тис. барелів сировини, попри повномасштабну війну.

Саме через цю трубу Росія минулого року отримала щонайменше 6 мільярдів доларів прибутку – коштів, які були спрямовані на виготовлення зброї, що щоденно використовується проти України.

Серед основних імпортерів – Угорщина та Словаччина, які водночас ведуть послідовну антиукраїнську політику: блокують санкції ЄС, ставлять під сумнів вступ України до НАТО та Євросоюзу, а іноді навіть відверто повторюють наративи Кремля. Попри це, український уряд досі не зупинив транзит російської нафти.

У ГО «Захист Держави» підкреслюють: це не питання економіки – це питання моралі, національної безпеки та гідності. Адже нафтопровід, що качає гроші агресору, є нічим іншим, як каналом співучасті у війні.

На тлі можливих кадрових рішень у виконавчій владі, громадські активісти звертаються до всіх парламентських фракцій: не голосувати за новий склад Кабінету Міністрів, якщо серед першочергових пунктів урядової програми не буде обіцянки зупинити транзит через «Дружбу».

Також ГО «Захист Держави» закликає європейські країни – зокрема тих, хто купує цю нафту – повністю відмовитися від закупівель, які прямо фінансують армію РФ.

«З кожним барелем, який проходить цією трубою, Україна втрачає час, а Росія отримує боєприпаси. Це не може тривати вічно», – зазначають у заяві організації.