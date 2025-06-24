Зеленський зустрівся з Макроном

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону та всьому народові Франції за сильну підтримку

Очільники України та Франції обговорили захист українського неба

Президент України Володимир Зеленський на полях Саміту НАТО зустрівся з очільником Франції Еммануелем Макроном, «щоб скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими «міражами», а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії. Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ.

«Дякую Еммануелю та всьому народові Франції за сильну підтримку. Разом наближаємо гідний мир», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО.

Саміт НАТО проходить 24-25 червня у нідерландському місті Гаага.