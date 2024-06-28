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День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
28 червня відзначається День Конституції України
фото з відкритих джерел

Конституцію України було прийнято на п’ятому році незалежності

У п'ятницю, 28 червня 2024 року, українці відзначають велике державне свято – День Конституції. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Привітання з Днем Конституції України 2024 у прозі

Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій. Бажаю усім серцем любити свою країну. Бажаю усіма силами робити своє життя прекрасним. Бажаю бути прикладом гідного громадянина України. Бажаю залишатися чудовою людиною відкритої душі.

***

Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

***

Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій. Бажаю усім серцем любити свою країну.

***

Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

***

Всіх українців хочу привітати з Днем Конституції України! Хочу побажати, щоб закони оберігали, захищали та гарантували безпеку і свободу у власній державі. Бажаю кожному громадянину активної громадянської свідомості та патріотичної позиції, а ще розвитку та процвітання!

***

Шановні земляки! Щиро вітаю Вас із визначним державним святом – Днем Конституції України. Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі.

***

Щиро вітаю Вас із визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. З усього серця зичу Вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та добробуту, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

Привітання з Днем Конституції України 2024 у віршах українською

День Конституції для нас
Є захистом й гарантом права!
Ми щиро привітаємо вас,
Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі
Під охороною держави.
Людині треба на землі,
Права, щоб істину держали!

***

З Днем Конституції вітаю,
Усім здоров’я я бажаю!
Нехай обов’язки свої
Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава
Дотримується завжди права,
Щоб пересічні наші українці
Жили щасливо – в столиці і глибинці!

***

З Днем Конституції
Всіх пересічних громадян!
Щоб українці жили
Лише за законом!

Нехай права наші
Лунають навкруги,
Щоб не були вони для влади
Пустим дзвоном!

***

Конституція наша — Закон,
Оберіг української нації,
Береже вона права кордони
В соціальних життя ситуаціях.

Громадянам гарант і права,
Захист, мудрість вона і основа,
Конституція наша жива,
України святиня й обнова!

У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити -
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити Вам буде любо!

Привітання з Днем Конституції України 2024 у листівках

День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10

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Теги: Конституція свята українці Україна свято

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