Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День фермера в Україні: історія свята та привітання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
День фермера в Україні: історія свята та привітання
День фермера в Україні відзначається щороку 19 червня
колаж: glavcom.ua

19 червня – День фермера: свято праці та життєдайної сили української землі

Сьогодні, 19 червня 2025 року, Україна відзначає День фермера. Це свято присвячене людям, чия невтомна праця і любов до землі годують нашу країну, забезпечуючи її продовольчу безпеку та розвиток сільського господарства. Ця дата є нагадуванням про ключову роль фермерів у житті кожного українця, особливо в умовах сьогодення.

Зміст

Фермерство в Україні

День фермера в Україні відзначається щороку 19 червня. Це порівняно нове професійне свято, яке офіційно з’явилося у календарі в 2020 році, коли президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Дата обрана невипадково: саме 19 червня 2003 року був ухвалений закон «Про фермерське господарство».

Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже, для продовольчої безпеки України; подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави; розвиток фермерського господарства.

Статистика аграрного сектору: ключові показники

Український аграрний сектор демонструє значну динаміку та стійкість навіть у воєнний час. Ось кілька ключових статистичних даних, що відображають його роль:

  • Частка ВВП: За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, до повномасштабного вторгнення аграрний сектор формував близько 10-12% ВВП країни. Попри війну, він продовжує залишатися однією з основних галузей економіки.
  • Експорт: Аграрна продукція традиційно є основою українського експорту, займаючи до 40-50% від загального обсягу. Навіть з обмеженнями експорту через морські порти, Україна змогла переорієнтувати логістичні шляхи, підтримуючи значні обсяги поставок. Наприклад, за перший рік повномасштабної війни, попри всі труднощі, Україна експортувала мільйони тонн зернових та олійних культур.
  • Зернові культури: Україна входить до провідних світових експортерів зерна. Навіть після втрати частини територій та окупації, у 2023 році урожай зернових та олійних культур склав понад 80 мільйонів тонн, що значно перевищило попередні прогнози. Це свідчить про високий потенціал та ефективність роботи фермерів.
  • Фермерські господарства: За даними Держстату, в Україні зареєстровано десятки тисяч фермерських господарств, які обробляють значні площі сільськогосподарських земель. Саме вони часто є драйверами інновацій та локального розвитку у сільській місцевості.
     

Привітання з Днем фермера

З Днем фермера! Нехай ваша праця завжди буде благословенна, а земля щедро віддячує за турботу. Міцного здоров'я, достатку та мирного неба!

***

Вітаємо з професійним святом, шановні фермери! Ваші працьовиті руки та мудрість забезпечують нам хліб на столі. Низький уклін за вашу невтомну працю!

***

З Днем фермера! Бажаємо щедрих урожаїв, сприятливої погоди та міцного здоров'я. Нехай кожен ваш день буде сповнений радості від досягнень!

***

Щиро вітаємо всіх фермерів України! Ваша праця – це справжнє покликання, що живить націю. Хай нива колоситься, а справи йдуть вгору!

***

Зі святом, дорогі фермери! Дякуємо за вашу відданість землі та вагомий внесок у продовольчу безпеку країни. Процвітання вам та вашим господарствам!

***

Сьогодні День фермера! Це свято справжніх трударів, які щодня доводять, що українська земля – найродючіша. Нехай ваші зусилля завжди увінчуються успіхом!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем фермера! Бажаємо вам успіхів у всіх починаннях, надійних партнерів та сімейного благополуччя.

***

З Днем фермера! Нехай ваші поля будуть родючими, техніка – надійною, а кожен посів приносить багатий врожай. Миру, добра та достатку!

***

Шановні фермери! Вітаємо вас із професійним святом! Ваша праця – це джерело життя для всіх українців. Дякуємо за витримку та оптимізм!

***

З Днем фермера! Нехай сонце щедро зігріває ваші поля, дощі вчасно зрошують землю, а кожен день приносить нові здобутки та надію на краще майбутнє!

Вітальні листівки

День фермера в Україні: історія свята та привітання фото 1
День фермера в Україні: історія свята та привітання фото 2
День фермера в Україні: історія свята та привітання фото 3
День фермера в Україні: історія свята та привітання фото 4
День фермера в Україні: історія свята та привітання фото 5

Нагадаємо, названо найдоходніші аграрні компанії країни. 146,16 млрд грн доходу отримали агрокомпанії з індексу «Опендатабота». Більшу частину бізнесів зі списку належить до фінансово-промислової групи «МХП». 

Читайте також:

Теги: Україна фермер свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 червня – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ
4 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
4 червня, 00:06
Міністр закордонних справ Туреччини: Ми щиро віримо, що можна завершити перші та другі прямі переговори в Стамбулі
Туреччина запропонувала провести зустріч Зеленського, Трампа і Путіна
30 травня, 15:26
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
28 травня, 10:55
Головну координацію міжнародного зв’язку взяли на себе фахівці ДСНС України
Українські рятувальники врятували чоловіка в польських горах
31 травня, 11:30
Літо починається з червня – місяця який має чимало свят та важливих дат
Міжнародні і державні свята та пам’ятні дати в червні 2025 року
1 червня, 10:09
Київські школярі здобули золото на міжнародній олімпіаді з креативності у США
Столичні школярі здобули золото на міжнародній олімпіаді у США
5 червня, 16:40
Марк Ворнер
Заступник голови комітету Сенату з розвідки: Продовження допомоги США Україні має вирішальне значення
6 червня, 22:00
Триває ліквідація наслідків масованої атаки Росії на Київ
Росія зробила цинічну заяву після масштабного обстрілу Києва
17 червня, 12:06
Чи передавав Ізраїль Україні систему Patriot? Зеленський розставив всі крапки на «і»
Чи передавав Ізраїль Україні систему Patriot? Зеленський розставив всі крапки на «і»
14 червня, 13:30

Суспільство

День фермера в Україні: історія свята та привітання
День фермера в Україні: історія свята та привітання
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках зі США
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках зі США
В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня
19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
90K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
50K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
39K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
16K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua