День фермера в Україні: історія свята та привітання

19 червня – День фермера: свято праці та життєдайної сили української землі

Сьогодні, 19 червня 2025 року, Україна відзначає День фермера. Це свято присвячене людям, чия невтомна праця і любов до землі годують нашу країну, забезпечуючи її продовольчу безпеку та розвиток сільського господарства. Ця дата є нагадуванням про ключову роль фермерів у житті кожного українця, особливо в умовах сьогодення.

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Фермерство в Україні

День фермера в Україні відзначається щороку 19 червня. Це порівняно нове професійне свято, яке офіційно з’явилося у календарі в 2020 році, коли президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Дата обрана невипадково: саме 19 червня 2003 року був ухвалений закон «Про фермерське господарство».

Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже, для продовольчої безпеки України; подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави; розвиток фермерського господарства.

Статистика аграрного сектору: ключові показники

Український аграрний сектор демонструє значну динаміку та стійкість навіть у воєнний час. Ось кілька ключових статистичних даних, що відображають його роль:

Частка ВВП: За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, до повномасштабного вторгнення аграрний сектор формував близько 10-12% ВВП країни. Попри війну, він продовжує залишатися однією з основних галузей економіки.

Експорт: Аграрна продукція традиційно є основою українського експорту, займаючи до 40-50% від загального обсягу. Навіть з обмеженнями експорту через морські порти, Україна змогла переорієнтувати логістичні шляхи, підтримуючи значні обсяги поставок. Наприклад, за перший рік повномасштабної війни, попри всі труднощі, Україна експортувала мільйони тонн зернових та олійних культур.

Зернові культури: Україна входить до провідних світових експортерів зерна. Навіть після втрати частини територій та окупації, у 2023 році урожай зернових та олійних культур склав понад 80 мільйонів тонн, що значно перевищило попередні прогнози. Це свідчить про високий потенціал та ефективність роботи фермерів.

Фермерські господарства: За даними Держстату, в Україні зареєстровано десятки тисяч фермерських господарств, які обробляють значні площі сільськогосподарських земель. Саме вони часто є драйверами інновацій та локального розвитку у сільській місцевості.



Привітання з Днем фермера

З Днем фермера! Нехай ваша праця завжди буде благословенна, а земля щедро віддячує за турботу. Міцного здоров'я, достатку та мирного неба!

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Вітаємо з професійним святом, шановні фермери! Ваші працьовиті руки та мудрість забезпечують нам хліб на столі. Низький уклін за вашу невтомну працю!

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З Днем фермера! Бажаємо щедрих урожаїв, сприятливої погоди та міцного здоров'я. Нехай кожен ваш день буде сповнений радості від досягнень!

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Щиро вітаємо всіх фермерів України! Ваша праця – це справжнє покликання, що живить націю. Хай нива колоситься, а справи йдуть вгору!

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Зі святом, дорогі фермери! Дякуємо за вашу відданість землі та вагомий внесок у продовольчу безпеку країни. Процвітання вам та вашим господарствам!

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Сьогодні День фермера! Це свято справжніх трударів, які щодня доводять, що українська земля – найродючіша. Нехай ваші зусилля завжди увінчуються успіхом!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем фермера! Бажаємо вам успіхів у всіх починаннях, надійних партнерів та сімейного благополуччя.

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З Днем фермера! Нехай ваші поля будуть родючими, техніка – надійною, а кожен посів приносить багатий врожай. Миру, добра та достатку!

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Шановні фермери! Вітаємо вас із професійним святом! Ваша праця – це джерело життя для всіх українців. Дякуємо за витримку та оптимізм!

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З Днем фермера! Нехай сонце щедро зігріває ваші поля, дощі вчасно зрошують землю, а кожен день приносить нові здобутки та надію на краще майбутнє!

Вітальні листівки

Нагадаємо, названо найдоходніші аграрні компанії країни. 146,16 млрд грн доходу отримали агрокомпанії з індексу «Опендатабота». Більшу частину бізнесів зі списку належить до фінансово-промислової групи «МХП».