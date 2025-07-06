Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом

Росія все більше нагадує «колос на глиняних ногах»

Нарешті країни Кавказу вирішили використати час російської слабкості. Основний фактор впливу – Україна, що виснажує росіян у війні. Ну як виснажує: просто мінусує їх десятками тисяч в місяць і знищила значну частину військового потенціалу.

Але, на жаль, у цьому регіоні своєї гри ми зараз не пропонуємо. Війна давно вже вийшла за кордони України. Треба вміти наносити удари ворогу й складними геополітичними схемами. Азербайджан, Вірменія, можливо, з часом Грузія вже хочуть «розкрити московську матрьошку Кавказу».

Яка буде російська реакція?

Їм немає куди подітися – треба чимось відповідати. Скоріше всього будуть демонструвати силу (її залишки) та дестабілізувати ситуацію, там де зможуть, в умовах зменшення ресурсів.

Пропагандистські механізми відпрацьовані на Україні: «нацисти», «роззброїти», «ісконниє зємлі», «нас не поважають». Головною метою буде – створити хаос, додати картинку збереження впливу в регіоні на кордоні з Іраном, щоб потім торгуватися із США.

Чи вдасться це зробити? Залежить, насамперед, від Туреччини й Китаю.

Як би там не склалося – Росія все більше нагадує «колос на глиняних ногах». Ще б скоріше долетів той Біблейський камінь з гори, що нарешті зруйнує цю недолугу конструкцію!