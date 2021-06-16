РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій

У травні російський канал СТС оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією Квартал 95», що заснував президент Володимир Зеленський

У РНБО заявили, що до їхніх повноважень не входить здійснення правоохоронної діяльності

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України не має наміру з'ясовувати механізм продажу комерційних прав на показ серіалу «100 000 хвилин разом» компанією «Студія «Квартал 95» російському телевізійному каналу СТС в обхід українських економічних санкцій. Про це йдеться у відповіді РНБО на запит «Українських Новин».

«Питання Вашого листа (про продаж комерційних прав на показ серіалу «100 000 хвилин разом» Студією «Квартал 95» телеканалу СТС, щодо якого застосовані Україною обмежувальні економічні заходи) не містять прохання про отримання відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації, і тому цей лист не є запитом на отримання публічної інформації. Принагідно повідомляємо, що до повноважень РНБО України, визначених Конституцією і Законом України «Про Раду національної безпеки і оборони України», не належить здійснення правоохоронної діяльності», – вказано у відповіді.

Нагадаємо, у травні російський канал СТС оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією Квартал 95», що заснував президент Володимир Зеленський.

Серіал був знятий у 2020 році. Режисером проєкту виступив Руслан Ханумак, він же зіграв головну роль. Другу головну роль зіграла актриса Дарина Рибак.

Раніше СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу «Папік» в Росію.

Перед цим Рада національної безпеки і оборони України заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС Медіа», що володіє телеканалом «СТС», а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал «Папік» компанією «Студія «Квартал 95» згаданому російському телеканалу.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому до Росії продається велика кількість українських серіалів.