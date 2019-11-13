Або Зеленський позбудеться Коломойського, або Україна позбудеться їх обох – Рух опору капітуляції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

10 вересня Офіс президента опублікував фото зустрічі Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським

Відсутність реакції Зеленського означатиме, що в Україні немає президента як гаранта Конституції, - вважають патріоти

Останні заяви олігарха Ігоря Коломойського про необхідність переорієнтації України на Росію можна класифікувати як державну зраду і цим повинно зайнятись СБУ та ДБР. Про це йдеьться в заяві об'єднання патріотів «Рух опору капітуляції».

«Має бути публічна позиція президента із засудженням зрадницьких заяв олігарха та чіткі дії щодо нього. Президент має продемонструвати, що він лідер країни і не боїться викликів та проблем, пов’язаних з ними. А заяви Коломойського і його вплив на політику влади - це і виклик, і проблема. І проблема особисто для президента», - вважають в організації патріотів.

У заяві також йдеться, що відсутність президентської реакції означатиме, що в Україні немає президента як гаранта Конституції.

«Саме в Конституції закріплено курс України в НАТО та ЄС. І подібні заяви олігарха, враховуючи його вплив на владу, є замахом на Конституцію України. Це вже не кажучи про абсурдність і злочинність заяв про необхідність замирення з агресором, бо він нам може дати десятки мільярдів доларів замість МВФ. Росія дійсно дасть нам десятки мільярдів, але як репарації через агресію, анексію Криму та окупацію частини Донбасу», - йдеться в повідомленні.

«Рух опору капітуляції» вважає, що у цій ситуації лише один можливий варіант дій з боку влади – засудження заяв Коломойського, усунення його від будь якого можливого впливу на владу та кримінальне провадження щодо олігарха через ознаки державної зради в його заявах.

«Зеленський має зробити вибір: або він президент України, або він президент Коломойського. Від цього залежить його подальша доля», - резюмували патріоти.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський дав американському виданню The New York Times.інтерв'ю, в якому зробив чимало гучних і провокативних заяв.

Зокрема Коломойський запропонував «взяти у росіян 100 мільярдів доларів» та відмовитися від співпраці з МВФ.

Також олігарх заявив, що зараз працює над тим, щоб «врегулювати конфлікт на Донбасі». Коломойський вважає, що Україна ніколи не вступить в НАТО і ЄС. «Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО буде бруднити штани і купувати памперси», - сказав Коломойський.