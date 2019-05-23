Абромавичус обговорив нові призначення під час візиту до Зеленського



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Екс-міністр економіки Айварас Абромавичус

Абромавичус не має бажання працювати ні в АП, ні у Верховній Раді

Колишній міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус під час візиту в Адміністрацію президента Володимира Зеленського обговорював ситуацію з Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє «112 Україна».

«Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що мають робити, як складеться ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, зараз призначаються заступники, обговорювали, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів», – розповів він.

Абромавичус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, чим він «міг би бути корисний для президента і країни», однак вони потребують обмірковування.

«У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді», – підкреслив він.

Нагадаємо, інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, а подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України, вважає президент Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.