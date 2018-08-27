Адмінбудівлю Ради обнесуть колючим дротом



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Спіральний дротовий бар’єр безпеки зовнішньої охорони

Спіральний бар'єр потрібен для безпеки внутрішнього дворика адміністративного будинку Ради по вулиці Банкова 6 – 8

Управління справами Верховної Ради України замовило для однієї зі своїх адмінбудівель 190 метрів колючого дроту. Про це пише газета «Експрес».

«Спіральний дротовий бар’єр безпеки зовнішньої охорони», — угоду про таку покупку оприлюднили на офіційному сайті державних закупівель ProZorro.

Спершу працівники Управління оголосили конкурс на пошуки постачальника. Та він «провалився». Один із учасників чомусь забрав свою пропозицію і не захотів брати участь у цих торгах. А документи іншої фірми 30 липня тендерний комітет визнав такими, що не відповідають вимогам конкурсу.

Вдруге проводити тендер не захотіли. Адже це могло забрати мінімум місяць часу. А в Управлінні справами, як стало відомо, чекати не забажали, і вимагають, щоб «продавець надав товар протягом 10 днів з моменту укладання договору».

Тож чиновники просто підписали угоду за переговорною процедурою із ТОВ «Ескон Груп», якому заплатять за цей дріт 26,12 тис. гривень.

Паралельно в Управлінні справами стали шукати, хто змонтує цей захист, і оголосили ще один тендер — на «монтаж спірального дротового бар’єра». І тут теж з першого разу тендер не відбувся. Тому угоду вартістю 22,8 тис. гривень уклали з тією ж фірмою, у якої закупили дріт. Тож загалом Управління справами Верховної Ради витратило на цю закупівлю 48,92 тис. гривень.

«Спіральний бар'єр потрібен для безпеки внутрішнього дворика адміністративного будинку по вулиці Банкова 6 – 8», — пояснили представники Управління справами ВР на сторінках офіційного договору про закупівлю.

Як ідеться на сайті Верховної Ради, за цією адресою працює відділ з питань звернень громадян Апарату ВРУ. Також тут розміщений головний офіс Державного підприємства «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України». Крім того, за цією ж адресою зареєстрована Професійна спілка народних депутатів України та працівників Верховної Ради, а ще різні комітети ВР.