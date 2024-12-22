Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою з Усиком

Тайсон Ф'юрі розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не згідний з оцінками суддів у реванші з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Про це він розповів у коментарі Sky Sports Boxing.

Британець розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

«Я клянуся Богом – я думав, що виграв принаймні в трьох раундах. Я думав, що знову виграв бій. Я постійно був попереду», – каже боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.