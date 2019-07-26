Адвокат Марківа заявив, що вирок нацгвардійцю «позбавляє віри в правосуддя»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд в Італії засудив українця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення

В італійському Сенаті пройшла пресконференція щодо справи Марківа

В італійському Сенаті була скликана пресконференція «Російські тіні», присвячена справі нацгвардійця Віталія Марківа – вона «стала важливим моментом в боротьбі за справедливість у справі Марківа».

Про це повідомив у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

За його словами, під час пресконференції виступили виконавчий секретар партії «Італійські радикали» Сільвія Мандзі, адвокат Віталія Марківа Рафаелле Делла Валле і керівник асоціації адвокатів-криміналістів, яка об'єднує більше восьми тисяч італійських адвокатів, Джан Доменіко Каяцца.

«Виступаючи з вступним словом, Сільвія Мандзі, зокрема, зазначила, що її політична сила завжди виступала за гарантоване право кожної людини на правосуддя. Вона наголосила, що попри справедливе бажання знайти правду про загибель італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, не допустимо просто призначати винного. Суд має опиратися лише на докази, а не на якісь ідеологічні чи політичні обставини. Вона також зупинилася на деяких моментах висвітлення процесу в пресі, цитуючи уривки зі статей, які були некоректні і не припустимі, з точки зору журналістської етики. Мандзі також розповіла про російські впливи, які сприяли формуванню громадської думки», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що адвокат Марківа у своєму виступі заявив, що рішення суду присяжних Павії у справі Марківа «позбавляє віри в правосуддя».

«Він наголосив, що не бачить сенсу чекати на мотиваційну частину рішення суду, бо 2 додати 2 не може дорівнювати 5. Адвокат зауважив, що в цій справі навіть достеменно не відомо, з якого боку стріляли, не кажучи вже про те, хто стріляв. То як можна давати 24 роки Марківу? Він також зацитував повний текст звинувачення і пояснив, що немає жодного доказу, який би підтвердив, хоча б один його пункт. Він в деталях зупинився на позиції захисту, навівши аргументи, що стріляли з боку сепаратистів. Адвокат зазначив, що небажання прокурора поїхати на місце трагедії та провести слідчі експерименти і огляд місцевості є м'яко кажучи дивними. Адже ці дії могли б спростувати тезу причетності Марківа. А прокурор у справі є по суті першим суддею і він зобов'язаний перевірити всі обставини справи. Кричущим порушенням назвав адвокат неврахування відео з місця пригоди, де Міронов говорить про перехресний вогонь, снайпера поруч та близький міномет. Навіть, якщо допустити, що суд прийняв більш переконливою позицію прокурора, то як можна пояснити збільшення на 7 років терміну покарання?» - написав Городецький.

«Говорячи про Віталія, адвокат назвав його поведінку дуже гідною, поведінкою військового. Адвокат пообіцяв, що буде добиватися справедливості у цій справі», - додав голова Християнського товариства українців в Італії.

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, зокрема він обговорив з ним вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.