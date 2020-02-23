Адвокат родин Небесної сотні: правоохоронці завжди зливали інформацію Януковичу

Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич розказав, на яких етапах перебуває слідство у справах злочнів проти Майдану

Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич розказав, на яких етапах перебуває слідство у справах злочнів проти Майдану

Віталій Тітич про розслідування злочинів проти Майдану: «У Януковича навкруги маса своїх людей»

Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич в

розповів, на яких етапах перебувають суди і слідство у справах злочнів проти Майдану.

«Безперечно, це неприйнятно, з точки зору моралі, і неприпустимо в силу вимог адвокатської етики, але версія про «руку Януковича» не витримує критики – ані йому, ані членам колишнього організованого злочинного угруповання немає жодної потреби у цьому. Протягом шести років вони абсолютно ефективно розвалювали слідство у своїх кримінальних провадженнях. І при цьому не мали (офіційно) «своєї людини» в органі досудового розслідування», - наголосив адвокат.

Тітич підкреслив, що Януковичу не треба публічно пхати свого адвоката до ДБР, бо в нього й так навкруги маса своїх людей була і є.

«Управління спецрозслідувань роками працювало в умовах, коли «сторона Януковича» отримувала плани слідчих дій одразу після нарад або доповідей керівника підрозділу у ГПУ. А про результати розгляду апеляційним судом клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій вони дізнавалися раніше за прокурорів, які їх подавали. Якого Бабікова їм ще потрібно? Це спрощення ситуації і переведення її на побутовий рівень», - резюмував адвокат родин Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, Бабіков заперечував, що є адвокатом Віктора Януковича. Свої скарги в суди в інтересах експрезидента-втікача він пояснив тим, що виконував «технічну роботу» в адвокатському об’єднанні. А присутність в судах – тим, що був «молодим адвокатом, якому був потрібен досвід».

Проте українські ЗМІ опублікували ордер від 2017 року, яким пана Бабікова уповноважували на представництво інтересів Януковича в судах та правоохоронних органах. Повідомлялось, що «немає об’єктивних підтверджень замаху на Віктора Януковича».

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Олександра Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також тодішня Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.

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