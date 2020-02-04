Заступник голови ДБР Бабіков торік вимагав покарання для слідчих у справах Майдану (документи)



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Олександр Бабіков заперечував, що є адвокатом Віктора Януковича

Документи оприлюднив адвокат Януковича Віталій Сердюк

Державне бюро розслідувань 2019 року почало кримінальне провадження проти слідчих Генпрокуратури у справах Майдану за заявою Олександра Бабікова, тогочасного адвоката екс-президента Віктора Януковича, який зараз обіймає посаду першого заступника голови ДБР.

Це випливає з документів, оприлюднених адвокатом Януковича Віталієм Сердюком у Facebook 8 липня 2019 року.

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«Нарешті ми домоглися рішення про початок розслідування і передачу до Держбюро розслідувань кримінального провадження щодо слідчих ГПУ, які впродовж двох років перешкоджали збору доказів за фактами замахів на Віктора Януковича та працівників Державної служби охорони у 2014 році.

Щодо них відкрито кримінальне провадження №42019000000000940 за ч. 2 ст. 397 і ч 3 ст.

382 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність захисника службовою особою з використанням службового становища та умисне невиконання службового рішення посадовцем, який займає відповідальну посаду, – «Главком»)» – написав на своїй сторінці Сердюк.

Він додав фотографії відповіді, яку отримав від Генеральної прокуратури і з якої випливає, що провадження проти слідчих у справах Майдану відкрили за заявою нинішнього заступника директора ДБР Олександра Бабікова.

У «шапці» документа зазначене саме прізвище Бабікова, а відповідь заступника генпрокурора Юрія Столярчука починається словами: «Вашу скаргу від 21.05.2019 на протиправну бездіяльність та незаконні рішення службових осіб Генеральної прокуратури України, у якій ви просите уповноважену особу ГПУ винести рішення… про направлення кримінального провадження за підслідністю до ДБР…».

З документа випливає, що йдеться про прокурора Сергія Атаманчука з Управління спецрозслідувань ГПУ, який нібито із запізненням вніс інформацію про кримінальне провадження щодо нібито замаху на життя Януковича до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водночас, під час прес-конференції 28 січня перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков на запитання журналіста Тижня.ua заперечував, що звертався до Держбюро розслідувань з вимогами почати будь-які кримінальні провадження проти слідчих Майдану під час своєї роботи в адвокатському об’єднанні, яке захищало інтереси екс-президента Януковича в судах.

Також Бабіков заперечував, що є адвокатом Віктора Януковича.

Свої скарги в суди в інтересах екс-президента він пояснив тим, що виконував «технічну роботу» в адвокатському об’єднанні.

А присутність в судах – тим, що був «молодим адвокатом, якому був потрібен досвід».

Того ж дня українські ЗМІ опублікували ордер від 2017 року, яким пана Бабікова уповноважували на представництво інтересів Януковича в судах та правоохоронних органах.

Повідомлялось, що «немає об’єктивних підтверджень замаху на Віктора Януковича».

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.

Як повідомлялося, у ДБР створили підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

Генпрокуратура передала до ДБР понад 20 проваджень.

Вони стосуються убивств силовиків, злочинної організації Віктора Януковича й так званих суддів Майдану.

Станом на кінець січня там працювало понад 30 слідчих.

24 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про ДБР, яким передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в ГПУ справи Майдану.