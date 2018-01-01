Адвокат родин Небесної сотні звинуватив Генпрокуратуру у саботажі

На жаль, наша Генеральна прокуратура, яка відповідальна за подання справи до МКС, цього не робить - заявив адвокат

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Генеральна прокуратура фактично саботує подання документів до МКС щодо розслідування трагічних подій в центрі Києва у лютому 2014-го та не поспішає притягнути до відповідальності колишніх високопосадовців. Юрист розповів, що вони колись були певні надії на



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Фото: Главком Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань

На жаль, наша Генеральна прокуратура, яка відповідальна за подання справи до МКС, цього не робить - заявив адвокат

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Генеральна прокуратура фактично саботує подання документів до МКС щодо розслідування трагічних подій в центрі Києва у лютому 2014-го та не поспішає притягнути до відповідальності колишніх високопосадовців.

Юрист розповів, що вони колись були певні надії на те, що Міжнародний кримінальний суд прийме цю справу. Крім того багато західних спеціалістів приїжджало в Україну, аби допомогти організувати належне подання документів для Міжнародного суду.

«Проте тоді Україна мала таку дивну позицію: «Зробіть це за нас швидко, бо ми самі не можемо, бо інакше ми з вами не попрацюємо», - підкреслив адвокат. - Якщо говорити про допомогу, то поки є надія, що ЄС таки прийме справу щодо Донбасу, можливо, Криму і в останню чергу, можливо, все-таки, щодо Майдану».

Зазначимо, що прокурор МКС визнав, що у злочинах, скоєних на Майдані, є ознаки злочинів проти людяності, але поки не мають підтверджень ознак системності чи поширеності нападу на цивільне населення.

«На жаль, наша Генеральна прокуратура, яка відповідальна за подання справи, цього не робить. Було три подання доказів до офісу прокурора МКС від адвокатів, які представляють інтереси потерпілих і одне подання від Генеральної прокуратури. На мою думку, існує ризик того, що після доповіді прокурора Міжнародного кримінального суду у цій справі наприкінці року вона може бути закрита», - резюмував Дикань.