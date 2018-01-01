У Києві розпочинають будівництво меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної Сотні

19 лютого президент підписав відповідний указ

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення будівництва меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба Глави держави. «Спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе тільки за адресою «Алея Героїв Небесної Сотні». Ні в якому іншому місці. Це святе місце не



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Герої Небесної Сотні

19 лютого президент підписав відповідний указ

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення будівництва меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«Спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе тільки за адресою «Алея Героїв Небесної Сотні». Ні в якому іншому місці. Це святе місце не лише для кожного з нас, хто там був і тримав оборону, а для кожного українця в Україні і світі» , - наголосив Президент.

16 березня 2017 року набрав чинності Закон щодо заходів із забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Територія, яка буде охоплена будівництвом та облаштуванням меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної Сотні, складатиметься із декількох земельних ділянок комунальної власності, а також частини земельної ділянки державної власності, що перебуває в постійному користуванні державного підприємства «Готель «Україна».

Законом уточнюється, що положення частини третьої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не поширюватимуться на надання земельних ділянок в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

Нагадаємо, що 15 лютого на Майдані Незалежності відбулася презентація дев’яти проектів «Меморіалу Героїв Небесної Сотні», поданих на міжнародний відкритий архітектурний конкурс.