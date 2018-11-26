Адвокат розповів, як голодування погіршило здоров’я Сенцова
-
Розсилка
Адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що Сенцова возили в лікарню
Український політв'язень Олег Сенцов відновлюється, але його тривале голодування не пройшло безслідно для організму.
Про це на своїй сторінці в Facebook 26 листопада написав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.
«Олег відновлюється, але голодування не пройшло безслідно. Вивозили в лікарню, у нього є зміни в нирках, серці і печінці. Чи залишиться це чи ні, лікарі сказати не можуть. Як вплине на здоров'я, не відомо», - повідомив адвокат.
Він додав, що з листопада Сенцов «не отримує «Новую газету», дуже переживає, що не може її читати».
«Олег активно працює над фільмом «Номера». Сьогодні пропрацювали 4,5 години, дуже багато матеріалу відпрацювали», - написав Дінзе.
Нагадаємо, Сенцов став лауреатом премії Європарламенту за свободу думки імені Андрія Сахарова 2018 року. Таке рішення ухвалили 25 жовтня у Страсбурзі лідери Європарламенту.
Також Сенцова відзначили нагородою міжнародного проекту «Платформа європейської пам'яті та сумління».