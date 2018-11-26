  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Адвокат розповів, як голодування погіршило здоров’я Сенцова

    • Розсилка
    Адвокат розповів, як голодування погіршило здоров’я Сенцова

    Адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що Сенцова возили в лікарню

    Український політв'язень Олег Сенцов відновлюється, але його тривале голодування не пройшло безслідно для організму.

    Про це на своїй сторінці в Facebook 26 листопада написав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

    «Олег відновлюється, але голодування не пройшло безслідно. Вивозили в лікарню, у нього є зміни в нирках, серці і печінці. Чи залишиться це чи ні, лікарі сказати не можуть. Як вплине на здоров'я, не відомо», - повідомив адвокат.

    Він додав, що з листопада Сенцов «не отримує «Новую газету», дуже переживає, що не може її читати».

    «Олег активно працює над фільмом «Номера». Сьогодні пропрацювали 4,5 години, дуже багато матеріалу відпрацювали», - написав Дінзе.

    Нагадаємо, Сенцов став лауреатом премії Європарламенту за свободу думки імені Андрія Сахарова 2018 року. Таке рішення ухвалили 25 жовтня у Страсбурзі лідери Європарламенту. 

    Також Сенцова відзначили нагородою міжнародного проекту «Платформа європейської пам'яті та сумління».

    Читайте також
    Росія Олег Сенцов путінський режим політв’язні адвокат обмін полоненими голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ