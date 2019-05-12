Адвокат Трампа інтригами домагався звільнення посла США Йованович, – аналітик Atlantic Council



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Ардреас Аслунд Фото LIGA.net

Руді Джуліані через різні інтриги домагався звільнення в Україні зразкового посла, - Аслунд

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані причетний до звільнення посолки США в Україні Марі Йованович. Про це заявив аналітик американського центру Атлантична рада (Atlantic Council) Андреас Аслунд.

«Руді Джуліані через різні інтриги домагався звільнення в Україні зразкового посла Марі Йованович за два тижні, що просто обурює», – сказав він.

Аслунд уточнив, що Джуліані є приватним адвокатом Трампа і не обіймає будь-яких посад у США.

«Джуліані ніколи не зміг би пройти будь-яке схвалення в Конгресі через своїх міжнародних клієнтів, яких він відмовляється назвати», – зазначив аналітик.

Серед закордонних одіозних клієнтів Джуліані Аслунд називає міськголову Харкова Геннадія Кернеса. Аналітик вважає абсурдними звинувачення проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

«Єдиним моментом є те, що віце-президент Байден цілком у згоді із міжнародним консенсусом домагався звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, який загалом сприймається як повністю корумпований, а під час перебування на посаді генпрокурора не проводив жодного серйозного розслідування чи переслідування», – сказав він.

Аслунд також закликав обраного президента Володимира Зеленського не зустрічатися з Джуліані.

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Джерело: Голос Америки