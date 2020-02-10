Прокуратура Панами відмовила Портнову у закритті кримінальної справи



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Більшість справ проти Петра Порошенка відкрито ДБР саме після заяв Андрія Портнова

Панама розслідує справу проти Порнова щодо фальсифікації фактів

Генеральна прокуратура Панами відмовила колишньому соратнику Януковича Андрію Портнову в закритті кримінальної справи.

Про це повідомила генеральний секретар Генеральної прокуратури Панами Делія А. Де Кастро, повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

Як ідеться в надісланому до України документі, «Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова №201900064015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепу під час судового провадження, дачі завідомо неправдивих показів, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом розповсюдження неправдивих відомостей».

Ще в жовтні минулого року Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Портновим справу проти Петра Порошенка у зв’язку з відсутністю складу злочину. «І на основі брехливих свідчень Портнова відкрила справу проти нього, яку сам Портнов безрезультатно намагається закрити. Очевидно без Печерського суду це складно зробити. Тепер у панамській справі проти Портнова за дачу під присягою брехливих показів проти Порошенка, самого Порошенка визнано потерпілим», - йдеться у заяві політсили.

У «ЄС» нагадали, що більшість справ проти Петра Порошенка відкрито Державним бюро розслідувань саме після заяв Портнова. За всіма фактами адвокати Петра Порошенка звернулися із заявами, вимагаючи притягнути близького соратника Януковича до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про злочин, що тягне на кримінальну відповідальність.

«Але ДБР це знаряддя політичних репресій Офісу президента, який поставив завдання будь-що зупинити активність опозиційного лідера Петра Порошенка і знищити його політичну репутацію», - наголосили в «ЄС».