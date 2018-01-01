Адвокат Януковича розповів про побажання підзахисного

Янукович хоче, аби йому надали слово саме в суді під присягою

Втікач Віктор Янукович наголошує, щоб йому надали слово саме в суді під присягою. Однак це прохання не задовольняється жодною інстанцією через те, що була вказівка від чинної влади не допустити Януковича до надання свідчень. Про це зауважив адвокат президента-утікача Віктора Януковича Віталій Сердюк в ефірі програми на телеканалі ZIK.



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Віктор Янукович

Янукович хоче, аби йому надали слово саме в суді під присягою

Втікач Віктор Янукович наголошує, щоб йому надали слово саме в суді під присягою. Однак це прохання не задовольняється жодною інстанцією через те, що була вказівка від чинної влади не допустити Януковича до надання свідчень.

Про це зауважив адвокат президента-утікача Віктора Януковича Віталій Сердюк в ефірі програми на телеканалі ZIK.

«Віктор Янукович наголошує, аби йому надали слово саме в суді під присягою, щоб він особисто розповів, що тоді відбулося. Чи його підпис стоїть на зверненні? Якщо це його підпис, то за яких обставин він підписував документ, і які саме звернення та до кого подавав?», – зауважив Сердюк.

За словами адвоката Януковича, це все, що просить його підзахисний ще від самого початку процесу, коли справа навіть не дійшла до суду.

«Однак це прохання не задовольняється жодною інстанцією. Чому? А тому, що після його допиту у Святошинському суді всі правоохоронні і судові органи отримали чітку вказівку від чинної влади більше не допускати Януковича до надання свідчень в суді», – переконує адвокат Януковича.

Натомість колега правозахисника, адвокат Сергій Костира, запитав, чи Янукович заявляв якесь клопотання з приводу його допиту за цим фактом.

«Перше клопотання від Януковича було по тому, щоб забезпечити йому публічність справи, і друге клопотання – проте, що він вимагає взяти у нього свідчення. Однак у відповідь на це суд запропонував надати свідчення по скайп-зв’язку», – відповів адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

Джерело: zik.ua