Адвокат заявив, що Мартиненку вручили обвинувальний акт у справі щодо «Енергоатому»

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Фото: Главком Микола Мартиненко у суді

Мартиненко разом із адвокатом прийшли до НАБУ, щоб підписати обвинувальний акт для передачі справи до суду

Адвокат Ігор Черезов заявляє, що його підзахисному, колишньому народному депутату Миколі Мартиненку вручили обвинувальний акт у справі про заволодіння коштами держпідприємства «Енергоатом».

Про це Черезов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Зі скандалом отримували сьогодні обвинувальний акт «у справі Мартиненко»... Ми просили вручити нам обвинувальний акт, для вручення якого нас і викликали, нам відмовили. Коли ми спробували вийти з будівлі, були затримані озброєною охороною без пояснення причин. Після півтори години читання вголос детективами Кримінального процесуального кодексу вони ... вручили нам обвинувальний акт», - написавши Черезов.

Наразі у Національному антикорупційному бюро України цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, 21 травня НАБУ намагалось заблокувати передачу «справи Мартиненка» до суду та протягом певного часу незаконно і силою утримувало колишнього депутата Миколу Мартиненка та його адвоката в своєму приміщенні. Екс-депутат планує подати заяву про порушення кримінального провадження проти посадових осіб НАБУ через незаконне обмеження свободи пересування.

Раніше сьогодні прес-служба Мартиненка повідомила, що НАБУ відмовляється надати екс-нардепу для ознайомлення всі заявлені матеріали справи через відсутність доказової бази.