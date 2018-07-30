Адвокати в Сербії оголосили страйк після вбивства колеги



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Драгослав Огнянович був вбитий біля свого будинку

Юристи заявили про серію нападів на адвокатів останнім часом

Адвокати в Сербії оголосили тижневий страйк на знак протесту проти вбивства свого колеги - адвоката Драгослава Огняновича, який раніше захищав в суді колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. Страйк почався в понеділок, 30 липня, і триватиме цілий тиждень, повідомляє Time.

Асоціація адвокатів Сербії вимагає від влади залучити всі ресурси для пошуку і затримання вбивці.

«Це вбивство є лише останнім у серії нападів на адвокатів, багато з яких залишаються нерозкритими», - заявляють адвокати.

Асоціація також пропонує винагороду за інформацію про вбивцю Огняновича.

Як повідомлялося, 56-річний Драгослав Огнянович був застрелений ввечері в суботу в новій частині Белграда, його син отримав кульове поранення. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Його мотиви та ім'я поки залишаються невідомими.

Огнянович був частиною юридичної команди, яка захищала Мілошевича в трибуналі в Гаазі, де Мілошевич міг бути засуджений за військові злочини, здійснені під час балканських воєн 90-х років. У 2006 році Мілошевич від серцевого нападу помер у в'язниці.

В останні роки свого життя Огнянович захищав кримінальних лідерів Чорногорії та Сербії.