Український уряд заборонив польоти до Ірану - Гончарук



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Олексій Гончарук зазначив, що польоти будуть заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня

Робота українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану припинена до з'ясування причини катастрофи літака МАУ, - прем'єр

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що український уряд заборонив польоти до Ірану. Про це Гончарук сказав на брифінгу.

Прем’єр зазначив, що прийнято рішення припинити роботу українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану до з'ясування причини катастрофи літака МАУ, що розбився поблизу Тегерану.

«Як тільки будуть з'ясовані причини, рішення буде переглянуто», - зазначив Гончарук. Він також підкреслив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.

«Ми повідомили, що українські фахівці будуть учасниками цих процесів... Ми вже провели необхідну підготовчу роботу. Наші фахівці на низькому старті: готові відправитися в Іран для того, щоб транспортувати рідних і близьких. Для того, щоб вивезти звідти тіла наших громадян і для того, щоб доставити туди наших експертів», - додав прем'єр.

Він також уточнив, що більшість пасажирів були іранцями. Також на борту перебували громадяни України, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії. Остаточні списки ще уточнюються. Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня.

До відома, в Офісі генпрокурора почали розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Нагадаємо, Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.

Великі авіакомпанії масово скасовують рейси до Ірану.