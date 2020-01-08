Великі авіакомпанії масово скасовують рейси до Ірану
Вже скасували всі рейси до Ірану, зокрема, німецька Lufthansa, французька Air France, сінгапурська Singapore Airlines та малазійска Malaysia Airline - ЗМІ
Великі світові авіакомпанії скасовують рейси до Ірану після ракетного обстрілу американської військової бази на території Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна.
Так, іноземні ЗМІ повідомляють про те, що німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити виконання рейсів в Іран після удару іранського Корпусу вартових ісламської революції по об'єктам США в Іраку. Всі рейси в Іран та Ірак також скасувала французька авіакомпанія Air France.
Крім того, рейси в Іран скасували:
- сінгапурська Singapore Airlines;
- тайванська Taiwan's EVA;
- малазійска Malaysia Airline;
- авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів Emirates Airline.
Зокрема, тайваньська та малазійська авіакомпанії також призупинили рейси до Іраку.
Нагадаємо, вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетний удар. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. За даними іранського телебачення в результаті ракетного обстрілу американських об'єктів загинули 80 людей. У Вашингтоні інформацію про загиблих поки не підтвердили.
Також 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.
Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.
Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.