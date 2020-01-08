Великі авіакомпанії масово скасовують рейси до Ірану



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Тайванська Taiwan's EVA та авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів Emirates Airline також призупинили рейси до Ірану

Вже скасували всі рейси до Ірану, зокрема, німецька Lufthansa, французька Air France, сінгапурська Singapore Airlines та малазійска Malaysia Airline - ЗМІ

Великі світові авіакомпанії скасовують рейси до Ірану після ракетного обстрілу американської військової бази на території Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, іноземні ЗМІ повідомляють про те, що німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити виконання рейсів в Іран після удару іранського Корпусу вартових ісламської революції по об'єктам США в Іраку. Всі рейси в Іран та Ірак також скасувала французька авіакомпанія Air France.

Крім того, рейси в Іран скасували:

сінгапурська Singapore Airlines;

тайванська Taiwan's EVA;

малазійска Malaysia Airline;

авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів Emirates Airline.

Зокрема, тайваньська та малазійська авіакомпанії також призупинили рейси до Іраку.

Нагадаємо, вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетний удар. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. За даними іранського телебачення в результаті ракетного обстрілу американських об'єктів загинули 80 людей. У Вашингтоні інформацію про загиблих поки не підтвердили.

Також 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.

Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.