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    Аеропорт «Бориспіль» заплатив майже 13 млн гривень штрафу

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    Аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo; - Аеропорт «Бориспіль» заплатив майже 13 млн гривень штрафу
    Аеропорт «Бориспіль»

    Судовий процес тривав більше року

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у Києві заплатив штраф у розмірі 12,78 млн гривень.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

    «Більше року тривав судовий процес. Сьогодні (8 липня, - ред.) прийшов лист від «Борисполя» про виконання рішення і сплату штрафу», - зазначив Терентьєв.

    Нагадаємо, у січні 2017 року АМКУ наклав штраф на аеропорт «Бориспіль» у розмірі 12,78 млн гривень за зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропорту в частині аеропортового наземного обслуговування.

    До слова, у серпні прем’єр-міністр пообіцяв, що до кінця року буде залізниця до «Борисполя».

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