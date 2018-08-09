Аеропорт «Бориспіль» заплатив майже 13 млн гривень штрафу



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Аеропорт «Бориспіль»

Судовий процес тривав більше року

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у Києві заплатив штраф у розмірі 12,78 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

«Більше року тривав судовий процес. Сьогодні (8 липня, - ред.) прийшов лист від «Борисполя» про виконання рішення і сплату штрафу», - зазначив Терентьєв.

Нагадаємо, у січні 2017 року АМКУ наклав штраф на аеропорт «Бориспіль» у розмірі 12,78 млн гривень за зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропорту в частині аеропортового наземного обслуговування.

До слова, у серпні прем’єр-міністр пообіцяв, що до кінця року буде залізниця до «Борисполя».