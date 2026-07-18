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20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
Українська артилерія на позиції
фото з відкритих джерел

The New York Times: молоде покоління змінює обличчя українського Міноборони

Під час перевірки данського пакета військової допомоги 20-річна співробітниця Міністерства оборони України виявила, що тисячі призначених для України артилерійських снарядів мають малу дальність і не дадуть змоги українській артилерії уражати цілі в глибокому тилу ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Помилку в документації данського пакета допомоги виявили навесні цього року. Замість далекобійних боєприпасів, здатних бити по об'єктах у тилу російських військ, у списку значилися снаряди малої дальності. Співробітниця міністерства, чиє ім'я не розголошують з міркувань безпеки, самостійно, в обхід звичних бюрократичних процедур, цілодобово вела перемовини з данськими посадовцями, домагаючись перегляду пакета.

За словами заступника начальника відділу міжнародного співробітництва Міноборони Олексія Антонюка, наполегливість дівчини дала результат – Україна отримала 15 тисяч далекобійних артилерійських снарядів замість менш ефективних боєприпасів. «Якби не вона, цього б не сталося, – сказав він. – Ці снаряди справді могли означати тисячу ліквідованих росіян. Це буквально її внесок у військові зусилля».

Видання зазначає, що ця історія – лише один із прикладів ширшої тенденції: покоління до 30 років дедалі активніше витісняє зі стратегічних напрямів радянську управлінську школу – як у Міноборони, так і в оборонно-промисловому комплексі. За його словами, головні критерії для нових співробітників – володіння іноземними мовами, аналітичні здібності та здатність швидко адаптуватися.

Подібна тенденція простежується і в українському MilTech-секторі: молоді інженери й підприємці розробляють та виводять у серійне виробництво дрони й технології для протиповітряної оборони, залучаючи іноземні інвестиції. За словами колишнього міністра оборони, а нині аналітика з питань безпеки Андрія Загороднюка, робота в оборонному секторі приваблює молодь можливістю зробити внесок у виживання країни без ризиків, пов'язаних із безпосередньою військовою службою.

Данія залишається одним з ключових партнерів України у сфері оборони: країни розширюють співпрацю щодо фінансування українського виробництва зброї та підготовки військових.

Нагадаємо, саме серед таких молодих реформаторів донедавна працював і міністр оборони Михайло Федоров – прихильник технологічного підходу до ведення війни. У липні президент Володимир Зеленський ініціював його звільнення, що спричинило хвилю протестів у кількох містах України.

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Теги: інвестиції Міноборони Данія військові технології Україна Михайло Федоров молодь

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