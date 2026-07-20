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За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Юрій Болоховець, який п’ять років очолював лісову галузь, за останні пів року на посаді заробив майже 10 млн грн
фото: Юрій Болоховець / Facebook

Багаторічний наглядач за лісами від держави Юрій Болоховець залишив посаду офіційним мільйонером

Колишній генеральний директор ДП «Ліси України», а перед тим очільник Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець отримав 7,68 млн грн премії в останній місяць роботи на посаді. Про це свідчать дані, надані підприємством у відповідь на запит «Главкома».

У червні 2026 року Болоховцю було нарахувано загалом 9,2 млн грн. Із цієї суми 7,68 млн грн складала премія  «за виконання показників ефективності». Ще 651 тис. грн набігло у вигляді компенсації за невикористану відпустку. Після сплати податків екскерівник держпідприємства отримав на руки 7,1 млн грн.

У червні Болоховець отримав 7 млн грн премії
У червні Болоховець отримав 7 млн грн премії
дані: ДП «Ліси України»

Для порівняння: у січні-травні 2026 року Юрій Болоховець одержав 2,89 млн грн зарплати.

Упродовж 2024–2025 років доходи керівника держпідприємства поступово зростали. Якщо на початку 2024 року виплати склали трохи більше 100 тис. грн на місяць, то вже восени сума сягнула 700–800 тис. грн. У листопаді 2024 року Болоховець також отримав премію за ефективність у розмірі 625 тис. грн, що збільшило місячне нарахування до понад 1,2 млн грн.

Загалом у 2024 році йому нарахували 6,65 млн грн, із яких після сплати усіх податків виплатили 5,32 млн грн. У 2025 році сума нарахувань склала 8,01 млн грн, а на руки вийшло 6,17 млн грн.

За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ) фото 1
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ) фото 2
дані: ДП «Ліси України»

Загалом за три з половиною роки на чолі ДП «Ліси України» Юрій Болоховець отримав 27,63 млн грн зарплати, із яких 21,48 млн грн – фактичні виплати після сплати податків.

У підприємстві також повідомили, що не розкривають зарплати керівників філій, лісових офісів та головного бухгалтера. Там пояснили, що закон зобов'язує оприлюднювати інформацію про оплату праці лише керівника юридичної особи, його заступників і членів наглядової ради.

Зауважимо, Юрій Болоховець очолював ДП «Ліси України» з моменту створення підприємства у вересні 2022 року. 27 травня 2026 року наглядова рада ухвалила рішення передати з 1 липня виконання його обов'язків Ігорю Зубовичу, а 30 червня сам Болоховець оголосив у соцмережах про завершення роботи на посаді, підбивши підсумки трирічної каденції.

Додамо, що у 2021-2023 роках Болоховець керував Державним агентством лісових ресурсів, яке у підсумку трансформувалося у спеціалізоване лісогосподарське держпідприємство «Ліси України».

Нагадаємо, що слідчі Державного бюро розслідувань запідозрили Болоховця у незаконному збагаченні ще у 2023 році: за версією слідства, гендиректор держпідприємства отримував неофіційні доходи, які інвестував у нерухомість – зокрема, у Києві та в рідному селі на Чернігівщині. Проти нього висунули п'ять окремих звинувачень, чотири з яких не підтвердилися ще на етапі досудового слідства.

У липні 2025 року Болоховця було затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 90 млн грн – під вартою чиновник провів близько двох місяців. Коли справу передали за підслідністю до НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, захист домігся зниження застави вдесятеро – до 9 млн грн, і Болоховець вийшов із СІЗО.

У березні 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала й останню підозру – через відсутність аудіозапису засідання, на якому слідчий суддя дозволив провести обшук у помешканні Болоховця. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Адвокат підозрюваного наполягав, що переслідування було пов'язане не з реальними порушеннями, а з лісовою реформою, яку проводив Болоховець і яка зачепила інтереси старої системи торгівлі деревиною.

Раніше «Главком» писав, що голова ДП «Ліси України» підсумував результати своєї роботи за три роки.

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Теги: зарплата премія

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