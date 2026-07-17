Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

В Офісі Президента натякнули на масштабні кадрові ротації, які готують у команді Зеленського вже найближчим часом

У команді президента України Володимира Зеленського готуються масштабні кадрові ротації. Про це пише «Главком» з посиланням на радника керівника Офісу президента Дмитра Литвина, який прокоментував журналістам подальшу роль колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Литвина, Михайло Федоров гарантовано залишається в команді президента, оскільки обидва мають спільне прагнення та бачення подальшої спільної роботи. Однак рішення щодо його нової посади поки не ухвалено. Наразі триває процес визначення конкретного напрямку та посади, яку він обійме.

Також Литвин зазначив, що сам Михайло Федоров не вважає для себе прийнятними окремі варіанти подальшого працевлаштування, які раніше обговорювалися, зокрема посаду радника президента. Водночас він наголосив, що і Федоров, і Володимир Зеленський зацікавлені у продовженні спільної роботи, тому триває пошук формату, в якому посадовець зможе надалі працювати в команді глави держави.

Дана заява пролунала на тлі кадрових перестановок у секторі безпеки та оборони. Так, напередодні президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Він пояснив, що зміни у керівництві Міністерства оборони пов'язані з необхідністю покращити взаємодію між військовим командуванням і оборонним відомством, а також вирішити проблемні питання, які накопичилися під час війни. За словами глави держави, серед них – взаємодія між різними інституціями, ситуація в бригадах, робота територіальних центрів комплектування та інші виклики.

Що ж стосується Федорова, то 15 липня він підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди Міністерства оборони та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська. Також Федоров подякував військовослужбовцям, працівникам Міністерства оборони, своїй команді та родині за підтримку і наголосив, що має намір і надалі працювати над розвитком оборонних технологій.

Нагадаємо, що 16 липня у центрі Києва відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та останніх кадрових змін у владі. Учасники мітингу вимагали повернути Федорова, а також висловлювалися проти можливого призначення глави МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За даними «Главкома», на площі біля театру імені Івана Франка зібралися кілька тисяч людей.