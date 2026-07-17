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Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Зʼявилося фото Михайла Федорова з 2013 року
фото: скриншот Threads/natanastya.gr

Українці засипали Федорова компліментами

У мережі з'явилося архівне фото колишнього міністра Михайла Федорова зі студентських років. Світлиною поділилася українка Анастасія Грищенко у соцмережі Threads, пише «Главком».

За словами авторки допису, вона була знайома з Михайлом Федоровим ще з 2013 року. Вони навчалися в одному університеті. Тож жінка була рада дізнатися, що її знайомий став міністром спочатку Міністерства цифрової трансформації України, а потім Міністерства оборони України.

«Знаю Михайла Федорова ще зі студентських років. Ми вчились в одному університеті, перетинались на проєктах. Була дуже рада дізнатись, що він став Міністром. Спочатку Мінцифри, далі в обороні», – написала Анастасія Грищенко.

Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото фото 1
фото: скриншот Threads

Тож знайома Федорова підтримала його та побажала йому знайти своє місце. До допису Анастасія Грищенко додала їхнє спільне фото зі студентських років. «Сподіваюсь, сюр закінчиться і людина зможе далі виконувати свою роботу. І бути там, де йому і місце. Фото з далекого 2013», – додала Грищенко.

У коментарях під дописом українці відреагували на юного Федорова. Дехто писав, що з того часу ексміністр зовсім не змінився. Інші ж оцінили зовнішній вигляд Михайла Федорова. Один із користувачів також зауважив, що теж пам'ятає його зі студентських років:

  • «Він вже тоді красивим був».
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Ох він і тоді був красавчиком».
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Я теж знаю ще зі студентства. О****на людина, яку ніщо не зіпсувало».
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Ваші слова до Бога, молимося за нашого міністра!»
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Навіть не змінився».

Як розповідав кореспондент «Главкому», 16 липня у столиці кияни вийшли на вулиці з протестами через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Кияни зібралися на площі біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з плакатами, аби висловити протест через останні кадрові перестановки в уряді та зміни керівництва Міністерства оборони.

До слова, серед протестувальників, які не підтримали відставку міністра оборони Михайла Федорова та вийшли на мітинги, показалися й зірки. Знаменитості висловили свою позицію стосовно звільнення Федорова у соцмережах, дехто з них долучився до мітингів у Львові та Києві. 

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Теги: студенти Михайло Федоров фото соцмережі

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