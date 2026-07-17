Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
Українці засипали Федорова компліментами
У мережі з'явилося архівне фото колишнього міністра Михайла Федорова зі студентських років. Світлиною поділилася українка Анастасія Грищенко у соцмережі Threads, пише «Главком».
За словами авторки допису, вона була знайома з Михайлом Федоровим ще з 2013 року. Вони навчалися в одному університеті. Тож жінка була рада дізнатися, що її знайомий став міністром спочатку Міністерства цифрової трансформації України, а потім Міністерства оборони України.
«Знаю Михайла Федорова ще зі студентських років. Ми вчились в одному університеті, перетинались на проєктах. Була дуже рада дізнатись, що він став Міністром. Спочатку Мінцифри, далі в обороні», – написала Анастасія Грищенко.
Тож знайома Федорова підтримала його та побажала йому знайти своє місце. До допису Анастасія Грищенко додала їхнє спільне фото зі студентських років. «Сподіваюсь, сюр закінчиться і людина зможе далі виконувати свою роботу. І бути там, де йому і місце. Фото з далекого 2013», – додала Грищенко.
У коментарях під дописом українці відреагували на юного Федорова. Дехто писав, що з того часу ексміністр зовсім не змінився. Інші ж оцінили зовнішній вигляд Михайла Федорова. Один із користувачів також зауважив, що теж пам'ятає його зі студентських років:
- «Він вже тоді красивим був».
- «Ох він і тоді був красавчиком».
- «Я теж знаю ще зі студентства. О****на людина, яку ніщо не зіпсувало».
- «Ваші слова до Бога, молимося за нашого міністра!»
- «Навіть не змінився».
Як розповідав кореспондент «Главкому», 16 липня у столиці кияни вийшли на вулиці з протестами через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Кияни зібралися на площі біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з плакатами, аби висловити протест через останні кадрові перестановки в уряді та зміни керівництва Міністерства оборони.
До слова, серед протестувальників, які не підтримали відставку міністра оборони Михайла Федорова та вийшли на мітинги, показалися й зірки. Знаменитості висловили свою позицію стосовно звільнення Федорова у соцмережах, дехто з них долучився до мітингів у Львові та Києві.
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