Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото

Українці засипали Федорова компліментами

У мережі з'явилося архівне фото колишнього міністра Михайла Федорова зі студентських років. Світлиною поділилася українка Анастасія Грищенко у соцмережі Threads, пише «Главком».

За словами авторки допису, вона була знайома з Михайлом Федоровим ще з 2013 року. Вони навчалися в одному університеті. Тож жінка була рада дізнатися, що її знайомий став міністром спочатку Міністерства цифрової трансформації України, а потім Міністерства оборони України.

«Знаю Михайла Федорова ще зі студентських років. Ми вчились в одному університеті, перетинались на проєктах. Була дуже рада дізнатись, що він став Міністром. Спочатку Мінцифри, далі в обороні», – написала Анастасія Грищенко.

фото: скриншот Threads

Тож знайома Федорова підтримала його та побажала йому знайти своє місце. До допису Анастасія Грищенко додала їхнє спільне фото зі студентських років. «Сподіваюсь, сюр закінчиться і людина зможе далі виконувати свою роботу. І бути там, де йому і місце. Фото з далекого 2013», – додала Грищенко.

У коментарях під дописом українці відреагували на юного Федорова. Дехто писав, що з того часу ексміністр зовсім не змінився. Інші ж оцінили зовнішній вигляд Михайла Федорова. Один із користувачів також зауважив, що теж пам'ятає його зі студентських років:

«Він вже тоді красивим був».

фото: скриншот Threads

«Ох він і тоді був красавчиком».

фото: скриншот Threads

«Я теж знаю ще зі студентства. О****на людина, яку ніщо не зіпсувало».

фото: скриншот Threads

«Ваші слова до Бога, молимося за нашого міністра!»

фото: скриншот Threads

«Навіть не змінився».

Як розповідав кореспондент «Главкому», 16 липня у столиці кияни вийшли на вулиці з протестами через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Кияни зібралися на площі біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з плакатами, аби висловити протест через останні кадрові перестановки в уряді та зміни керівництва Міністерства оборони.

До слова, серед протестувальників, які не підтримали відставку міністра оборони Михайла Федорова та вийшли на мітинги, показалися й зірки. Знаменитості висловили свою позицію стосовно звільнення Федорова у соцмережах, дехто з них долучився до мітингів у Львові та Києві.