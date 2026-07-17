Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона

Понад 60 сенаторів підтримали санкційний законопроєкт проти Росії

Оновлений законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом, заручився підтримкою понад 60 сенаторів США.

Такої кількості голосів достатньо, щоб подолати процедурну обструкцію в Сенаті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, документ наразі має щонайменше 61 співавтора – 39 республіканців і 22 демократи. Найбільшою перешкодою для його ухвалення залишається виділення часу для розгляду законопроєкту на пленарному засіданні Сенату.

Оновлена редакція документа передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати 100-відсоткові вторинні мита щодо країн, які продовжують купувати російські нафту та газ, фінансуючи таким чином російську економіку. Йдеться насамперед про найбільших імпортерів російських енергоносіїв, зокрема Китай та Індію.

Крім того, законопроєкт посилює тиск на російський тіньовий флот – мережу танкерів, яку Москва використовує для обходу західних санкцій під час експорту нафти.

За даними Axios, президент США Дональд Трамп поки що офіційно не підтримав документ, однак дав зрозуміти, що готовий його підписати як данину пам'яті Ліндсі Грема.

Раніше стало відомо, що Сенат США представив оновлену версію законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії. Документ, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, зазнав низки змін порівняно з початковою редакцією.

До слова, президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.