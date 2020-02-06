Аеропорт Херсона закрили через негоду



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На Херсонщині через ускладнення погодних умов закрито аеропорт. Проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено. Електропостачання відсутнє у 134 населених пунктах області та частково у Херсоні.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Міжнародний аеропорт «Херсон» закрито. ... Проїзд автотранспорту всіма автошляхами державного та місцевого значення забезпечено. Загроза розмиву мосту на Арабатську Стрілку в Генічеському районі на даний час відсутня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на найбільш проблемних ділянках доріг залучено 24 одиниці техніки ДП «Херсонський облавтодор» та 35 чоловік особового складу; 9 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в області; 2 одиниці техніки Національної гвардії України.

Додатково на дорогах області працює 78 одиниць техніки, залученої РДА, МВК та ОТГ за договорами та 189 чоловік особового складу.

Також повідомляється, що через ускладнення погодних умов відсутнє електропостачання 134 населених пунктів (Бериславський, Великолепетиський, Високопільський, Великоолександрівський, Голопристанський, Іванівський, Каховський, Нижньосірогозький, Новотроїцький, Олешківський, Скадовський, Чаплинський райони та частково м. Херсон). Для відновлення електроенергії задіяно 97 одиниць техніки, працюють 91 бригада та 330 працівники Херсонобленерго.