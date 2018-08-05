  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аеропорт «Львів» повідомив про затримку рейсу до Анталії

    • Розсилка
    Аеропорт «Львів» повідомив про затримку рейсу до Анталії

    Рейс повинна виконати авіакомпанії Azur Air

    Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького повідомив про затримку рейсу до Анталії (Туреччина). Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.

    Там вказано, що рейс UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львові до 20-30 (плановий виліт 14-45). Рейс повинна виконати авіакомпанії Azur Air.

    Причина затримки не вказана.

    Нагадаємо, авіакомпанія YanAir в п’ятницю, 3 серпня, на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.

    Читайте також
    Туреччина Львів літак аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ