Аеропорт «Львів» повідомив про затримку рейсу до Анталії



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Рейс повинна виконати авіакомпанії Azur Air

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького повідомив про затримку рейсу до Анталії (Туреччина). Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.

Там вказано, що рейс UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львові до 20-30 (плановий виліт 14-45). Рейс повинна виконати авіакомпанії Azur Air.

Причина затримки не вказана.

Нагадаємо, авіакомпанія YanAir в п’ятницю, 3 серпня, на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.