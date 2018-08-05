Аеропорт «Львів» повідомив про затримку рейсу до Анталії
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Рейс повинна виконати авіакомпанії Azur Air
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького повідомив про затримку рейсу до Анталії (Туреччина). Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.
Там вказано, що рейс UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львові до 20-30 (плановий виліт 14-45). Рейс повинна виконати авіакомпанії Azur Air.
Причина затримки не вказана.
Нагадаємо, авіакомпанія YanAir в п’ятницю, 3 серпня, на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.