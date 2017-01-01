Аеропорт Миколаєва перевірять, щоб дізнатися звідки директор взяв гроші на хабар

Прокурор наголосив, що це «безпрецедентний випадок в Україні, щоб людині, яка займає таку високу посаду, пропонували хабар»

У комунальному підприємстві «Миколаївський міжнародний аеропорт» проведуть повний аудит і перевірку походження 700 тис. грн, які призначалися для дачі хабара голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку. Про це під час брифінгу повідомив прокурор Миколаївщини Тарас Дунас, передає «Укрінформ». «Перед нами поставлено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор аеропорту «Миколаїв» попався на передачі хабара у 700 тис гривень

Прокурор наголосив, що це «безпрецедентний випадок в Україні, щоб людині, яка займає таку високу посаду, пропонували хабар»

У комунальному підприємстві «Миколаївський міжнародний аеропорт» проведуть повний аудит і перевірку походження 700 тис. грн, які призначалися для дачі хабара голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку.

Про це під час брифінгу повідомив прокурор Миколаївщини Тарас Дунас, передає «Укрінформ».

«Перед нами поставлено завдання перевірити походження цих грошей, які цей нечесний керівник мав передати голові ОДА Олексію Савченку. Слідство має встановити, звідки ці гроші отримані, яким способом вони були зібрані, за яких обставин конвертовані в готівку і стали предметом хабара», - зазначив Дунас.

Він також наголосив, що це «безпрецедентний випадок в Україні, щоб людині, яка займає таку високу посаду, пропонували хабар».

Нагадаємо, 28 грудня директор «Миколаївського міжнародного аеропорту» Михайло Галайко пропонував главі Миколаївської ОДА Олексію Савченку 700 тис. грн хабара за продовження трудового контракту.