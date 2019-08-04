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    Аеропорт Сан-Франциско відмовиться від пластикових пляшок

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    Аеропорт Сан-Франциско відмовиться від пластикових пляшок

    На території аеропорти напої продаватимуть в бляшанках, або скляних пляшках

    Міжнародний аеропорт Сан-Франциско має намір заборонити продаж пластикових пляшок з водою.

    Про це йдеться в заяві аеропорту, опублікованій в суботу, 3 серпня.

    «Ви вже чули? Ми відмовляємося від використання одноразових матеріалів. З 20 серпня магазини, закусочні та зони відпочинку перестануть продавати пластикові пляшки з водою», – наголошується в повідомленні на Twitter аеропорту.

    Між іншим, кількість морського сміття в Чорному морі майже вдвічі перевищує аналогічну цифру для Середземного моря, концентрації деяких речовин-забруднювачів перевищують безпечні норми. Про це свідчать результати загальних Чорноморських досліджень проекту Європейського Союзу (ЄС) та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) «Посилення екологічного моніторингу Чорного моря: вибрані заходи» (EMBLAS) і Міністерства екології та природних ресурсів України.

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