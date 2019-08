Аеропорт Сан-Франциско відмовиться від пластикових пляшок

На території аеропорти напої продаватимуть в бляшанках, або скляних пляшках

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско має намір заборонити продаж пластикових пляшок з водою.

Про це йдеться в заяві аеропорту, опублікованій в суботу, 3 серпня.

«Ви вже чули? Ми відмовляємося від використання одноразових матеріалів. З 20 серпня магазини, закусочні та зони відпочинку перестануть продавати пластикові пляшки з водою», – наголошується в повідомленні на Twitter аеропорту.

Bring your own refillable bottle -- #SFO has 100+ hydration stations throughout the airport to help you fill up & stay hydrated. https://t.co/T6L5dA858Q