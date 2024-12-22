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Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
У результаті аварії травми отримали водії та пасажири обох транспортних засобів
фото: Національна поліція

Один із кермувальників грубо порушив ПДР

Масштабну аварію на Прикарпатті, у результаті якої на лікарняних ліжках опинилися 13 людей, спричинила 19-річна водійка «Jaguar», жителька Львівської області. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

«Здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, водійка не переконалася в безпечності маневру та порушила ПДР – перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки. Відтак виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з мікроавтобусом Renault Trafic, яким керував 25-річний мешканець Івано-Франківської області», – сказано у повідомленні правоохоронців.

Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця фото 1

У результаті аварії травми отримали водії та пасажири обох транспортних засобів. Загалом до медичних закладів доставлено 13 людей, з них один – неповнолітній. Троє осіб наразі у важкому стані.  

Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця фото 2

Нагадаємо, аварія сталася поблизу села Лоєва на шляху «Мукачево – Львів». Поранених доправлено до Надвірнянської центральної районної лікарні, де медики надають їм всю необхідну допомогу.

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Також у масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки

Крім того, у неділю близько 5:30 ранку на трасі Львів – Тернопіль сталася потрійна аварія за участі фури, мікроавтобуса та легковика BMW, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, ще троє учасників ДТП госпіталізовані в реанімацію. За даними поліції Львівщини, аварію спричинив 23-річний водій BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Він був у нетверезому стані.

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Теги: немовля поліція Тернопіль аварія водій Львів

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