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    Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення

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    Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення - Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення
    Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення
    Фото: ABC News

    Задимлення сталося у головній навігаційній вежі

    Міжнародний аеропорт Сіднея на певний час припинив приймати й відправляти літаки через задимлення у головній навігаційній вежі.

    Про це повідомляє Reuters.

    Причина задимлення не вказується. Однак відомо, що ситуацію швидко вдалося взяти під контроль.

    Вильоти з аеропорту досі не здійснюються, а от на посадку літаки вже приймають, хоч і повільніше, ніж зазвичай.

    Reuters додає, що пожежники вже дозволили персоналу повернутися до навігаційної вежі, звідки раніше евакуювали всіх працівників.

    Аеропорт Сіднея - найбільший в Австралії, минулого року його послугами скористалося понад 44 млн пасажирів. Із цим показником він входить до переліку 50 найбільш завантажених летовищ світу.

    аеропорт
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