Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення



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Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення Фото: ABC News

Задимлення сталося у головній навігаційній вежі

Міжнародний аеропорт Сіднея на певний час припинив приймати й відправляти літаки через задимлення у головній навігаційній вежі.

Про це повідомляє Reuters.

Причина задимлення не вказується. Однак відомо, що ситуацію швидко вдалося взяти під контроль.

Вильоти з аеропорту досі не здійснюються, а от на посадку літаки вже приймають, хоч і повільніше, ніж зазвичай.

Reuters додає, що пожежники вже дозволили персоналу повернутися до навігаційної вежі, звідки раніше евакуювали всіх працівників.

Аеропорт Сіднея - найбільший в Австралії, минулого року його послугами скористалося понад 44 млн пасажирів. Із цим показником він входить до переліку 50 найбільш завантажених летовищ світу.