Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення
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Аеропорт Сіднея частково евакуювали через задимлення
Фото: ABC News
Задимлення сталося у головній навігаційній вежі
Міжнародний аеропорт Сіднея на певний час припинив приймати й відправляти літаки через задимлення у головній навігаційній вежі.
Про це повідомляє Reuters.
Причина задимлення не вказується. Однак відомо, що ситуацію швидко вдалося взяти під контроль.
Вильоти з аеропорту досі не здійснюються, а от на посадку літаки вже приймають, хоч і повільніше, ніж зазвичай.
Reuters додає, що пожежники вже дозволили персоналу повернутися до навігаційної вежі, звідки раніше евакуювали всіх працівників.
Аеропорт Сіднея - найбільший в Австралії, минулого року його послугами скористалося понад 44 млн пасажирів. Із цим показником він входить до переліку 50 найбільш завантажених летовищ світу.