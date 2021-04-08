Єврокомісія схвалила проєкт угоди з Україною про спільний авіапростір

Українська влада очікує, що угода з ЄС про спільний авіаційний простір буде підписана в 2021 році

Сьогодні, 8 квітня, Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір. Про це повідомляє Представництво України при ЄС.

Наступним кроком стане внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення.

Представництво України при ЄС зазначає, що укладення цієї Угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних та надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів.

Очікується, що завдяки Угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян та бізнесу.

«Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України», – зазначає українське дипломатичне представництво.

Нагадаємо, в квітні 2020 року стало відомо, що Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що угода про спільний авіаційний простір з Європейським союзом запланована на 2021 рік.