Афганістан відкликав свого посла в Пакистані через скандал



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Це вже третій дипломатичний скандал між Кабулом і Ісламабадом за останній місяць

Уряд Афганістану відкликало у вівторок, 26 березня, свого посла з Пакистану через «безвідповідальних«, на думку Кабула, коментарів пакистанського прем'єра.

Про це повідомляє Reuters.

Це вже третій дипломатичний скандал між Кабулом і Ісламабадом за останній місяць.

«Офіційний Кабул відкликав з Пакистану свого посла. Причиною цього стали «безвідповідальні« коментарі пакистанського прем'єра Імрана Хана про те, що в Афганістані треба сформувати тимчасовий уряд«, - йдеться в повідомленні.

Як відомо, прем'єр Пакистану Імран Хан у понеділок, 25 березня, заявив журналістам, що формування тимчасового уряду в Афганістані «полегшить мирні переговори між США і талібами«, оскільки ісламісти відмовляються розмовляти з нинішнім урядом країни.

У Кабулі слова пакистанського прем'єра відразу назвали ознакою «інтервенціонізму, безвідповідальності і неповагу до національного суверенітету і самовизначення народу Афганістану«.