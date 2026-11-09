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Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Володимир Подоляк, старший брат Михайла Подоляка, на надгробному портреті у формі російського полковника
Фото: Killed in Ukraine

Нові дані свідчать, що Володимир Подоляк, який служив у російській військовій розвідці, міг загинути в окупованій Кирилівці Запорізької області

Старший брат колишнього радника Офісу президента України Михайла Подоляка Володимир загинув у травні 2024 року під час бойових дій на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Медіазону», яка наводить дані дослідницького проєкту Killed in Ukraine (KIU).

За інформацією дослідників, нові обставини смерті Володимира Подоляка вдалося встановити завдяки витоку даних російської Федеральної служби державної статистики (Росстату).

Згідно з оприлюдненими документами, 19 травня 2024 року чоловік загинув від внутрішньочерепної травми, отриманої під час бойових дій у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області.

Могилу Володимира Подоляка представники проєкту KIU виявили ще в червні 2024 року. Тоді було відомо про його смерть, однак обставини залишалися нез'ясованими.

На надгробному портреті чоловік зображений у формі полковника російської армії. Серед нагород на його грудях дослідники помітили два ордени Мужності та нагрудний знак «За службу у військовій розвідці».

Поруч із могилою також знайшли вінок із написом «Від колективу ЦПС». Дослідники припускають, що йдеться про Центр підготовки спеціалістів Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ.

Відомості з витоку Росстату вказують на зв'язок смерті Подоляка з бойовими діями. Водночас незалежного офіційного підтвердження цих обставин наразі немає.

Михайло Подоляк публічно не коментував нову інформацію про обставини загибелі старшого брата.

Раніше він підтверджував, що його родич проживає в Росії, однак наголошував, що практично не підтримує з ним зв'язку. У 2021 році Подоляк називав брата звичайним військовим пенсіонером.

У лютому 2024 року він також заявляв, що не може відповідати за рішення дорослого родича, який обрав життя в іншій країні ще за радянських часів. При цьому радник Офісу президента заперечував твердження про належність членів його родини до російських спецслужб.

Нагадаємо, ще 6 липня 2024 року «Главком» повідомляв про смерть Володимира Подоляка. Тоді російські медіа з посиланням на проєкт KIU опублікували фотографії могили чоловіка та повідомили, що він був полковником російської військової розвідки у відставці. Обставини його смерті на той момент залишалися невідомими.

Також повідомлялося, що Володимир Подоляк був зареєстрований у Москві за адресою, де розташована Військова академія Міністерства оборони РФ, яка готує кадри для військової розвідки.

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Теги: Михайло Подоляк смерть втрати

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