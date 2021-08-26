Афганську армію погубили корупція і пуштуни. Експерт пояснив причину стрімкого успіху «Талібану»

Володимир Пластун: «Перша причина – етнічне протистояння в армії…»

99% талібів – пуштуни. Офіцери-пуштуни урядової армії не бажають воювати проти своїх одноплемінників. Спрацьовує чинник того, що на іншому боці воює, можливо, брат цього офіцера. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радянський дипломат та сходознавець Володимир Пластун.

Пластун пояснює відмову урядової армії чинити опір «Талібану» етнічним складом афганської армії.

«В Афганістані від 40% до 50% – пуштуни, які вважають себе титульною нацією. Інша половина – це люди, яких ми називаємо нацменшинами. Мова про таджиків, узбеків, хазарейців, чараймаків, киргизів та інших, усього приблизно 20 народностей. Свого часу я мав чотири відрядження до Афганістану. Можу сказати, що офіцери в афганській армії завжди були пуштунами. Рядові та сержантський склад армії – це нацменшини. Я в Кандагарі спілкувався з солдатами, які за національністю таджики. Вони говорили: «Господи, скоріше б уже додому». Тобто вони самі родом з півночі країни, а їх пригнали воювати на південь, де проживають пуштуни. Вони запитують, навіщо воювати за пуштунську землю, все одно вона не їхня? Адже, кажуть, їх будинки, земля власна, сім'ї живуть на півночі Афганістану. Кажуть, що вони люди другого сорту для пуштунів. Навіть коли я був в Афганістані СРСР, завжди було маса дезертирів. До повернення талібів військові тікали та здавали зброю», – розповів

Етнічне протистояння в армії, корупція в країні, і небажання офіцерів-пуштунів воювати проти своїх одноплемінників і стали причиною стрімкого успіху «Талібану», вважає Пластун.

«99% талібів – пуштуни. Я знаю офіцерів тієї армії, яка діяла до цього приходу талібів, абсолютно нормальні хлопці. Але це ж не громадянська війна в Росії, де билися за землю. Тут є фактор того, що на іншому боці воює, можливо, брат цього офіцера. Ви знаєте, Афганістан схожий на велике село. Пуштуни знають один одного, незалежно від місця проживання. Вони знають, хто з якого повіту, з якої провінції людина приїхала. Як спільнота вони тримаються один за одного дуже здорово. Племена, клани, великі сім'ї – всі одне одного знають. У тому числі за кого видати заміж дочку, наприклад, з ким одружуватися», – пояснив експерт.

Він також нагадав, що всі історичні спроби вдертися до Афганістану і завоювати його були приречені на поразку, адже патріархальне суспільство не приймає нововведення, запропоновані загарбниками.

«Тим більше не сприймає суспільство американську демократію. Можна також підкреслити, що пуштуни живуть по пуштунвалі (неписаний звід законів пуштунських племен), тобто за своїм кодексом честі. Якщо є якийсь конфлікт, збираються старійшини й ухвалюють рішення. Вони кажуть, що це та сама демократія (як на Заході). Природно, присутній при цьому хан – вождь племені та мулла, який, правда, не має голосу. Коли рішення з конфліктного питання прийнято, мулла його оголошує та каже, що рішення прийнято тому, що так захотів Аллах», – сказав Пластун.

З його точки зору, поведінка американських військових на території Афганістану була неприйнятною.

«У 2009 році я був у Кабулі, розмовляв з місцевими, спілкувався і з американцями. Англійці мені розповіли цікаву деталь. Кажуть, що американці поводяться грубо щодо афганців. Наприклад, коли в якомусь кварталі вони проводили зачистку, то спочатку стукали у двері, стріляли автоматною чергою вгору, а потім наказували місцевим виходити на вулицю по одному. Так ось, кажуть англійці, ми це врахували. У нас почали стріляти, коли ми патрулювали вулиці. Тому ми відразу, стукаючи в двері, говорили, що це не американці до вас прийшли, а англійці. Тобто, доводилося пристосовуватися», – наголосив дипломат.

До слова, країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях.

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп назвав захоплення Афганістану талібами найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів.