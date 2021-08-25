Країни G7 висунули талібам умови для визнання

Країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях

Терористична організація Талібан зобов’язана припинити будь-які перешкоди безпечній евакуації іноземців та мешканців Афганістану навіть після крайнього терміну, який за домовленістю було призначено на 31 серпня. Про це йдеться у заяві країн G7, яку оприлюднив уряд Великої Британії.

Лідери США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії запевнили у своїй підтримці афганському народу і зазначили, що підтримувати біженців із країни.

«В рамках цього нашим першочерговим завданням є забезпечення безпечної евакуації наших громадян і тих афганців, які співпрацювали з нами і допомагали нам протягом останніх двадцяти років, а також забезпечити безпечний вихід з Афганістану», — йдеться в заяві.

Країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях, а також афганцям, які бажають залишити країну.

Ще однією умовою стало міжнародних зобов’язань з боку талібів.

Зокрема, це стосується повагу прав людини, та, особливо, жінок і дівчат.

За словами Джонсона, світові лідери судитимуть талібів за їхніми діями.

«Умовою номер один, яку ми ставимо як G7, є те, що вони [таліби] мають гарантувати до 31 серпня і далі безпечний виїзд для тих, хто хоче виїхати», — зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.

Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

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