Африканську чуму свиней зафіксували у трьох регіонах України

Загалом за останні вісім років в Україні зареєстровано 537 випадків захворювання на африканську чуму свиней

Діагноз АЧС був підтверджений лабораторними дослідженнями у Кіровоградській, Київській та Миколаївській областях

Ветеринари зафіксували випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Кіровоградській, Київській та Миколаївській областях. Про це у вівторок, 22 грудня, повідомила пресслужба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Згідно з її даними, 10 грудня на території приватного акціонерного товариства в Кіровоградській області фахівці виявили згаданий вірус у свиней.

«Через тиждень АЧС було виявлено у диких кабанів у мисливському господарстві в Київській області і серед домашніх свиней у приватному секторі в селі Новопетрівське Миколаївської області», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діагноз АЧС був підтверджений лабораторними дослідженнями.

Загалом за останні вісім років в Україні зареєстровано 537 випадків захворювання на африканську чуму свиней.

Як повідомили в Держпродпотребслужбі, в осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника вірусу.

Нагадаємо, у липні на свинофермі в Білоцерківському районі Київської області з метою ліквідувати спалах зараження африканською чумою свиней знищили 3,77 тисячі тварин.

Як повідомлялося, 21 грудня у Київській області зареєстрований новий випадок африканської чуми свиней диких кабанів. У зв’язку з цим з 18 грудня 2020 року запроваджено карантин.