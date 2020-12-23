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    Африканську чуму свиней зафіксували у трьох регіонах України

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    Загалом за останні вісім років в Україні зареєстровано 537 випадків захворювання на африканську чуму свиней - Африканську чуму свиней зафіксували у трьох регіонах України
    Загалом за останні вісім років в Україні зареєстровано 537 випадків захворювання на африканську чуму свиней

    Діагноз АЧС був підтверджений лабораторними дослідженнями у Кіровоградській, Київській та Миколаївській областях

    Ветеринари зафіксували випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Кіровоградській, Київській та Миколаївській областях. Про це у вівторок, 22 грудня, повідомила пресслужба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

    Згідно з її даними, 10 грудня на території приватного акціонерного товариства в Кіровоградській області фахівці виявили згаданий вірус у свиней.

    «Через тиждень АЧС було виявлено у диких кабанів у мисливському господарстві в Київській області і серед домашніх свиней у приватному секторі в селі Новопетрівське Миколаївської області», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що діагноз АЧС був підтверджений лабораторними дослідженнями.

    Загалом за останні вісім років в Україні зареєстровано 537 випадків захворювання на африканську чуму свиней.

    Як повідомили в Держпродпотребслужбі, в осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника вірусу.

    Нагадаємо, у липні на свинофермі в Білоцерківському районі Київської області з метою ліквідувати спалах зараження африканською чумою свиней знищили 3,77 тисячі тварин.

    Як повідомлялося, 21 грудня у Київській області зареєстрований новий випадок африканської чуми свиней диких кабанівУ зв’язку з цим з 18 грудня 2020 року запроваджено карантин.

    Теги: Миколаївщина Київщина тварини АЧС Кіровоградщина
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