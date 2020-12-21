На Київщині зафіксовані спалахи африканської чуми свиней
На територіях двох районів Київської області запроваджено карантин
У Київській області зареєстрований новий випадок африканської чуми свиней диких кабанів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.
Так, вірус африканської чуми свиней було виявлено в диких кабанів, які впольовані на території мисливського господарства ТОВ «Оксамит Сервіс» Кагарлицького району Київської області.
У зв’язку з цим з 18 грудня 2020 року запроваджено карантин щодо африканської чуми свиней та визначено:
- територію мисливського господарства ТОВ «Оксамит Сервіс», населені пункти с. Балико-Щучинка та с. Уляники (Кагарлицького району) з прилеглими до них територіями зоною захисту;
- м. Ржищів, с. Півці, с. Онацьки, с. Кузьминці, с. Яблунівка (Кагарлицького району) з прилеглими до них територіями, свиногосподарства ТОВ «Агроюніт» та ФГ «Аллазаров», мисливське господарство ТОВ «Трипільський мисливець» зоною нагляду.
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області закликає вказаних суб’єктів господарювання та мешканців перелічених населених пунктів із розумінням віднестись до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення африканської чуми свиней на інші території.
Наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із розведення, утримання та обігу свиней, рекомендується не здійснювати господарські зв’язки із зазначеними територіями.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.