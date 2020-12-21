На Київщині зафіксовані спалахи африканської чуми свиней

Вірус АЧС виявлено у диких кабанів, впольованих на Київщині

На територіях двох районів Київської області запроваджено карантин

У Київській області зареєстрований новий випадок африканської чуми свиней диких кабанів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Так, вірус африканської чуми свиней було виявлено в диких кабанів, які впольовані на території мисливського господарства ТОВ «Оксамит Сервіс» Кагарлицького району Київської області.

У зв’язку з цим з 18 грудня 2020 року запроваджено карантин щодо африканської чуми свиней та визначено:

територію мисливського господарства ТОВ «Оксамит Сервіс», населені пункти с. Балико-Щучинка та с. Уляники (Кагарлицького району) з прилеглими до них територіями зоною захисту;

м. Ржищів, с. Півці, с. Онацьки, с. Кузьминці, с. Яблунівка (Кагарлицького району) з прилеглими до них територіями, свиногосподарства ТОВ «Агроюніт» та ФГ «Аллазаров», мисливське господарство ТОВ «Трипільський мисливець» зоною нагляду.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області закликає вказаних суб’єктів господарювання та мешканців перелічених населених пунктів із розумінням віднестись до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення африканської чуми свиней на інші території.

Наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із розведення, утримання та обігу свиней, рекомендується не здійснювати господарські зв’язки із зазначеними територіями.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.

Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.

І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.