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    На Київщині зафіксовані спалахи африканської чуми свиней

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    Вірус АЧС виявлено у диких кабанів, впольованих на Київщині - На Київщині зафіксовані спалахи африканської чуми свиней
    Вірус АЧС виявлено у диких кабанів, впольованих на Київщині
    Фото з відкритих джерел

    На територіях двох районів Київської області запроваджено карантин

    У Київській області зареєстрований новий випадок африканської чуми свиней диких кабанів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

    Так, вірус африканської чуми свиней було виявлено в диких кабанів, які впольовані на території мисливського господарства ТОВ «Оксамит Сервіс» Кагарлицького району Київської області.

    У зв’язку з цим з 18 грудня 2020 року запроваджено карантин щодо африканської чуми свиней та визначено:

    • територію мисливського господарства ТОВ «Оксамит Сервіс», населені пункти с. Балико-Щучинка та с. Уляники (Кагарлицького району) з прилеглими до них територіями зоною захисту;
    • м. Ржищів, с. Півці, с. Онацьки, с. Кузьминці, с. Яблунівка (Кагарлицького району) з прилеглими до них територіями, свиногосподарства ТОВ «Агроюніт» та ФГ «Аллазаров», мисливське господарство ТОВ «Трипільський мисливець» зоною нагляду.

    Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області закликає вказаних суб’єктів господарювання та мешканців перелічених населених пунктів із розумінням віднестись до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення африканської чуми свиней на інші території.

    Наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.

    Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із розведення, утримання та обігу свиней, рекомендується не здійснювати господарські зв’язки із зазначеними територіями.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.

    Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.
    І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.
    Теги: Київщина АЧС свині карантин
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