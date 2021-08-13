Прокуратура Молдови передала до суду справу фігуранта викрадення Чауса

За викрадення екссудді Миколи Чауса обвинуваченому загрожує у Молдові позбавлення волі на строк від шести до 10 років

За даними молдавської прокуратури, підсудному 30 років, він проходив військову службу в спецназі та працював в Україні охоронцем

Прокуратура Молдови завершила розслідування кримінальної справи і направила в суд обвинувальний висновок щодо громадянина Молдови, який брав участь у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса в квітні 2021 року. Про це пише видання point.md.

За даними молдавської прокуратури, підсудному 30 років, він проходив військову службу в спецназі, працював в Україні охоронцем у місцевого жителя. У лютому підозрюваний був завербований групою людей, які згодом брали участь в злочині. Згідно з отриманими завданнями, після повернення в Молдову чоловік збирав інформацію про будинок, спосіб життя і щоденні маршрути членів сім'ї Чауса, яку потім передавав замовникам.

Згодом, також за інструкціями організаторів, він орендував приміщення і придбав три транспортні засоби, які надав спільникам.

Дані люди прибули з-за меж Молдови і використовували транспортні засоби, в тому числі для викрадення двох осіб (колишній суддя і його охоронець), а також, щоб перешкодити подальшому процесу розслідування.

Обвинувачений утримувався під вартою, починаючи з травня 2021 року. Нещодавно він уклав угоду про визнання провини з прокурорами і був переведений під домашній арешт під наглядом поліції, із застосуванням ряду обмежувальних заходів.

Згідно з кримінальним законодавством Республіки Молдова, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від шести до 10 років.

До слова, на днях Чаус у суді заявив, що викрадачі хотіли його вбити, але він втік за 50 км.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чаусу.