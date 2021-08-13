Прокуратура Молдови передала до суду справу фігуранта викрадення Чауса
За даними молдавської прокуратури, підсудному 30 років, він проходив військову службу в спецназі та працював в Україні охоронцем
Прокуратура Молдови завершила розслідування кримінальної справи і направила в суд обвинувальний висновок щодо громадянина Молдови, який брав участь у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса в квітні 2021 року. Про це пише видання point.md.
За даними молдавської прокуратури, підсудному 30 років, він проходив військову службу в спецназі, працював в Україні охоронцем у місцевого жителя. У лютому підозрюваний був завербований групою людей, які згодом брали участь в злочині. Згідно з отриманими завданнями, після повернення в Молдову чоловік збирав інформацію про будинок, спосіб життя і щоденні маршрути членів сім'ї Чауса, яку потім передавав замовникам.
Згодом, також за інструкціями організаторів, він орендував приміщення і придбав три транспортні засоби, які надав спільникам.
Дані люди прибули з-за меж Молдови і використовували транспортні засоби, в тому числі для викрадення двох осіб (колишній суддя і його охоронець), а також, щоб перешкодити подальшому процесу розслідування.
Обвинувачений утримувався під вартою, починаючи з травня 2021 року. Нещодавно він уклав угоду про визнання провини з прокурорами і був переведений під домашній арешт під наглядом поліції, із застосуванням ряду обмежувальних заходів.
Згідно з кримінальним законодавством Республіки Молдова, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від шести до 10 років.
До слова, на днях Чаус у суді заявив, що викрадачі хотіли його вбити, але він втік за 50 км.
Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чаусу.
Екссудді, якого 4 серпня відправили під цілодобовий домашній арешт на два тижні, до 18 серпня, інкримінують ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.
Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також прохання надати таку вигоду для себе або третьої особи до виконання чи невиконання таким посадовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє надає неправомірну вигоду або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням влади або службового становища.
Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Також Чаусу можуть заборонити обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.
Національне антикорупційне бюро вважає, що екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус покинув територію України у 2016 році завдяки сприянню українських спецслужбовців. Також на сьогодні за даними фактами відкрили справу, по ній тривають слідчі дії.
Раніше НАБУ показало відео слідчих дій щодо справи Чауса.
Нагадаємо, минулого тижня суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт у справі про отримання хабаря.
Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.